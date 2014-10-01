В Добрянке домашняя лиса изгрызла 8-летнюю парализованную девочку

Как пишет газета «Зори Плюс», женщина ушла около трех часов ночи, а дочь оставила c двумя знакомыми мужчинами. Один из них был сильно пьян и его отправили спать в комнату с лисой. Сообщается, что 26-летняя хозяйка приобрела животное летом в одном из московских зоомагазинов. Объяснила она это тем, что любит животных и периодически дает приют бездомным собакам и кошкам, которых затем пристраивает. Экзотического зверя она завела впервые. Есть предположение, что пьяный мужчина не закрыл за собой дверь в комнату, поэтому животное выбежало наружу.