В Добрянке домашняя лиса изгрызла 8-летнюю парализованную девочку

Posted 1 октября 2014, 09:44
Published 1 октября 2014, 09:44
Modified 9 января, 14:13
Updated 9 января, 14:13
Домашняя лиса искусала 8-летнюю девочку с ДЦП. Трагедия произошла в Добрянке в ночь на 27 сентября. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, лиса принадлежит маме ребенка.
Дикое животное живет в закрытой комнате в двухкомнатной квартире, в другой комнате — мама с дочерью и кошка с собакой. Ночью женщина оставила ребенка и ушла с подругой. «Дверь, судя по всему, была закрыта не плотно. Лиса выбралась из комнаты и покусала девочку. Так как ребенок почти обездвижен, он не смог защищаться и позвать на помощь. При этом ребенок находился под присмотром взрослого человека», — рассказали в полиции.
Как пишет газета «Зори Плюс», женщина ушла около трех часов ночи, а дочь оставила c двумя знакомыми мужчинами. Один из них был сильно пьян и его отправили спать в комнату с лисой. Сообщается, что 26-летняя хозяйка приобрела животное летом в одном из московских зоомагазинов. Объяснила она это тем, что любит животных и периодически дает приют бездомным собакам и кошкам, которых затем пристраивает. Экзотического зверя она завела впервые. Есть предположение, что пьяный мужчина не закрыл за собой дверь в комнату, поэтому животное выбежало наружу.
Истекающего кровью ребенка мать увидела только утром, когда вернулась домой. Она поставила дочери обезболивающий укол и вызвала скорую. Девочку госпитализировали в местную больницу в семь утра с тяжелыми травмами. У нее глубокая рана левого локтя и множественные укусы ног. Она сразу же была направлена в реанимацию.
«Работники скорой помощи плакали, глядя на девочку. Она была в очень тяжелом состоянии. Сразу же было принято решение делать операцию — ампутировать палец левой руки, так как спасти его было невозможно», — цитирует газета главврача Добрянской больницы Григория Макарова.
Спустя два дня состояние пострадавшей улучшилось, ее перевели в хирургическое отделение. Как пишет издание, еще в 2011 году семью поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение матерью родительских обязанностей, употребление спиртного. В последнее время замечаний к женщине не было. Инспектор Виктория Козлович, которая проверяла семью, сообщила журналистам, что девочка всегда была ухоженной, а мама — трезвой. После инцидента на женщину вновь составили административный протокол, есть вероятность, что ее лишат родительских прав.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По данным добрянской газеты, собаку и кошку в ближайшее время пристроят в добрые руки, а лисицу отправят в московский питомник.