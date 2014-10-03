Фотофакт: «Сигналят, подрезают, круто выставляют средний палец»

Posted 3 октября 2014, 13:04
Published 3 октября 2014, 13:04
Modified 2 марта 2023, 17:22
Updated 2 марта 2023, 17:22
«Полностью тонированная машина БМВ на гос. номерах!!! Всем сигналят, подрезают, одним словом шалят. Круто так выставляют средний палец. А сами спрятались в салоне», — таким комментарием сопроводила фотографии пермячка, которая встретила агрессивно настроенного водителя иномарки в Перми на бульваре Гагарина.
«Мне вот всегда родителей жалко, родители ведь их этому не учили», — добавила пермячка к фотографиям, которые выложила на своей страничке в Facebook.