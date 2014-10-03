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Posted 3 октября 2014, 13:04

Published 3 октября 2014, 13:04

Modified 2 марта 2023, 17:22

Updated 2 марта 2023, 17:22

Фотофакт: «Сигналят, подрезают, круто выставляют средний палец»

3 октября 2014, 13:04
Сюжет
Фотофакт
В Перми замечен полностью тонированный BMW, водитель которого ведет себя агрессивно.

«Полностью тонированная машина БМВ на гос. номерах!!! Всем сигналят, подрезают, одним словом шалят. Круто так выставляют средний палец. А сами спрятались в салоне», — таким комментарием сопроводила фотографии пермячка, которая встретила агрессивно настроенного водителя иномарки в Перми на бульваре Гагарина.

«Мне вот всегда родителей жалко, родители ведь их этому не учили», — добавила пермячка к фотографиям, которые выложила на своей страничке в Facebook.

#Авто#Фотофакт
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