В Перми задержали молодую пару с партией синтетических наркотиков

Подозреваемые были задержаны на трассе «Восточный обход». В салоне машины полицейские обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находилось около 8 граммов запрещенного вещества. Еще один пакет почти с 40 граммами аналогичного порошка был найден в квартире, где проживали подозреваемые. Экспертиза показала, что это наркотическое средство синтетического происхождения.