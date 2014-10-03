В Перми задержали молодую пару с партией синтетических наркотиков

Posted 3 октября 2014, 06:48
Published 3 октября 2014, 06:48
Modified 2 марта 2023, 17:22
Updated 2 марта 2023, 17:22
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Подозреваемые были задержаны на трассе «Восточный обход». В салоне машины полицейские обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находилось около 8 граммов запрещенного вещества. Еще один пакет почти с 40 граммами аналогичного порошка был найден в квартире, где проживали подозреваемые. Экспертиза показала, что это наркотическое средство синтетического происхождения.
По предварительным данным, задержанные планировали массу расфасовать на разовые дозы и продать «клиентам». 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек сейчас находятся в изоляторе временного содержания. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.