Изучаем историю со смертельным займом: Кто же убил Никиту Пальянова?

Как только молодые люди подъехали к месту встречи, началась драка. «Мужчина, подойдя ко мне, нанес удар кулаком по лицу, отчего я потерял равновесие и упал в салон машины, он набросился на меня и стал наносить удары руками в лицо. Не менее десяти ударов» — описывает происходящее Андрей Черных. — Пальянова в машине уже не было. Другой мужчина наносил ему удары. Как он выглядит, я не запомнил».