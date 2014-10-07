Изучаем историю со смертельным займом: Кто же убил Никиту Пальянова?

Posted 7 октября 2014, 05:48
Published 7 октября 2014, 05:48
Modified 2 марта 2023, 17:21
Updated 2 марта 2023, 17:21
Как стало известно Properm.ru, когда 28 сентября заемщику микрофинансовой организации «Dам Dеньги» Андрею Черных поступил звонок с требованием вернуть долг, он вместе с другом Никитой Пальяновым был в нетрезвом состоянии. От звонившего поступило предложение встретиться на Мильчакова, 29. Молодые люди согласились.
Источник Properm.ru, знакомый с ситуацией, рассказывает, что звонивший Артем Ефимов не является коллектором, как ранее сообщали СМИ, он — представитель микрофинансовой организации, которая предоставила заем.
Как только молодые люди подъехали к месту встречи, началась драка. «Мужчина, подойдя ко мне, нанес удар кулаком по лицу, отчего я потерял равновесие и упал в салон машины, он набросился на меня и стал наносить удары руками в лицо. Не менее десяти ударов» — описывает происходящее Андрей Черных. — Пальянова в машине уже не было. Другой мужчина наносил ему удары. Как он выглядит, я не запомнил».
После того как драка прекратилась, Черных сел за руль и уехал. Пальянов, по его словам, был без сознания или крепко спал.
По информации источника Properm.ru, Черных с друзьями повезли Пальянова домой, но так как дома никого не оказалось, оставили его в машине и поставили ее на стоянку. Скорую Пальянову вызвали уже работники стоянки. Напомним, впоследствии у Пальянова была обнаружена черепно-мозговая травма, он скончался в больнице.
Любопытно, что информацию о местонахождении своего сторонника следователям Артем Ефимов также не предоставил. Розыском этого человека сейчас занимаются также друзья и родственники Никиты Пальянова.
Череда этих событий началась с кредита, который взял в микрофинансовой организации Андрей Черных, и не вернул. В правоохранительных органах расследуется дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Планируется, что дело будет переквалифицировано с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ. В соответствии с уголовным кодексом, наказанием может стать лишение свободы на срок до пятнадцати лет.