«Клюква» расскажет, как организовать праздник для детей

Специалисты по праздникам расскажут и покажут всем гостям, как пошагово организовать веселый день рождения, как украсить помещение, как развлечь и чем накормить детей разного возраста. В ходе мастер-класса можно будет продегустировать сладкие угощения от Candy art и подглядеть кусочек невероятного «Шоу сумасшедшего профессора Николя».