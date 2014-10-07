properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2014, 06:53

Published 7 октября 2014, 06:53

Modified 2 марта 2023, 17:21

Updated 2 марта 2023, 17:21

«Клюква» расскажет, как организовать праздник для детей

«Клюква» расскажет, как организовать праздник для детей

7 октября 2014, 06:53
Фото: Properm.ru.
Клиенты банка узнают несколько секретов о том, как порадовать детей разного возраста.

В ближайший четверг «Клюква» собирает клиентов в офисе «Строгановский», чтобы рассказать им о том, как устроить большой праздник для самых маленьких гостей. «Детский праздник своими руками» — тема нового мастер-класса, подготовленного совместно с праздничным агентством Marriage специально для молодых родителей, желающих порадовать своих малышей.

Специалисты по праздникам расскажут и покажут всем гостям, как пошагово организовать веселый день рождения, как украсить помещение, как развлечь и чем накормить детей разного возраста. В ходе мастер-класса можно будет продегустировать сладкие угощения от Candy art и подглядеть кусочек невероятного «Шоу сумасшедшего профессора Николя».

Все гости мероприятия получат не только массу впечатлений и новых знаний, но обязательно получат подарки от организаторов. Приходите 9 октября в 19.00 в офис «Клюквы» на ул. Ленина, 72а. Будет весело и интересно!

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика