«Клюква» расскажет, как организовать праздник для детей

Posted 7 октября 2014, 06:53
Published 7 октября 2014, 06:53
Modified 2 марта 2023, 17:21
Updated 2 марта 2023, 17:21
В ближайший четверг «Клюква» собирает клиентов в офисе «Строгановский», чтобы рассказать им о том, как устроить большой праздник для самых маленьких гостей. «Детский праздник своими руками» — тема нового мастер-класса, подготовленного совместно с праздничным агентством Marriage специально для молодых родителей, желающих порадовать своих малышей.
Специалисты по праздникам расскажут и покажут всем гостям, как пошагово организовать веселый день рождения, как украсить помещение, как развлечь и чем накормить детей разного возраста. В ходе мастер-класса можно будет продегустировать сладкие угощения от Candy art и подглядеть кусочек невероятного «Шоу сумасшедшего профессора Николя».
Все гости мероприятия получат не только массу впечатлений и новых знаний, но обязательно получат подарки от организаторов. Приходите 9 октября в 19.00 в офис «Клюквы» на ул. Ленина, 72а. Будет весело и интересно!