Депутат Госдумы: «Синтетикой» нас пытается разрушить Запад. Снисхождения к врагу быть не может

У нас полиция и так не особо рвется раскрывать преступления. Больше отписываются, закрывают, прекращают. МВД — это и так крайне пассивный орган. А когда речь идет о еще не внесенных в список синтетических наркотиках, излишняя активность полицейского может привести к тому, что в отношении него начнут служебную проверку. Парадокс! Человек занимается спасением жизней, а его за это подвергают дисциплинарному наказанию.