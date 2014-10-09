«Эхо Перми»: На Соборной площади повесился человек

Труп мужчины сняли с дерева около 10:30. Как сообщает корреспондент Properm.ru, сейчас на месте работают полицейские. В пресс-службе Следственного комитета Properm.ru сообщили, что погибший — пермяк 1986 года рождения. Сейчас по делу проводится доследственная проверка. Подробная информация появится позже.