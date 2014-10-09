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Posted 9 октября 2014, 05:20

Published 9 октября 2014, 05:20

Modified 2 марта 2023, 17:21

Updated 2 марта 2023, 17:21

«Эхо Перми»: На Соборной площади повесился человек

9 октября 2014, 05:20
Мужчина был обнаружен повешенным на шарфе на высоте около пяти метров.

Сегодня утром на дереве на Соборной площади был обнаружен повешенным молодой человек лет тридцати, сообщает «Эхо Перми». Мужчина был обнаружен повешенным на шарфе на высоте около пяти метров.

Труп мужчины сняли с дерева около 10:30. Как сообщает корреспондент Properm.ru, сейчас на месте работают полицейские. В пресс-службе Следственного комитета Properm.ru сообщили, что погибший — пермяк 1986 года рождения. Сейчас по делу проводится доследственная проверка. Подробная информация появится позже.

#Происшествия#Суицид#Соборная площадь
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