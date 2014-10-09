«Камская долина» провела VII конкурс на получение стипендии имени А.В. Коровникова

Posted 9 октября 2014, 06:29
Published 9 октября 2014, 06:29
Modified 2 марта 2023, 17:21
Updated 2 марта 2023, 17:21
Проведение конкурса стало традицией — ежегодно талантливые студенты подают заявки на участие, из которых трое кандидатов становятся именными стипендиатами. В этот раз в конкурсе на получение стипендии приняли участие 8 студентов строительного факультета ПНИПУ (ПГТУ), все они занимаются научно-практической и исследовательской деятельностью. Новыми стипендиатами стали Новиков Владислав, Оглоблина Евгения и Мезенина Ксения.
Напомним, что именную стипендию в 2011 году учредила Пермская региональная общественная организация (ПРОО) поддержки строительных инициатив имени А.В. Коровникова совместно со строительной группой «Камская долина». Цель стипендии — увековечить память об А.В. Коровникове, крупном организаторе строительного производства Прикамья, и поддержать талантливых студентов, включив их в решение актуальных строительных задач.
В поздравительном слове стипендиатам члены Совета ПРОО сошлись во мнении, что в этот раз выбор победителей был сложным ввиду высокой конкуренции среди студентов, которые хотят подтвердить свое развитие, свои достижения.
Помимо стипендии и памятных ценных призов, студенты ежегодно получают возможность прохождения производственной практики и платформу для научно-исследовательских разработок. Так, за время существования стипендии несколько талантливых выпускников получили возможность трудоустройства в строительной компании «Камская долина».