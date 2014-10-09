properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2014, 06:29

Published 9 октября 2014, 06:29

Modified 2 марта 2023, 17:21

Updated 2 марта 2023, 17:21

«Камская долина» провела VII конкурс на получение стипендии имени А.В. Коровникова

9 октября 2014, 06:29
В начале октября уже в седьмой раз были подведены итоги конкурса среди лучших студентов строительного факультета ПНИПУ на присуждение стипендии имени почетного строителя России Алексея Васильевича Коровникова.

Проведение конкурса стало традицией — ежегодно талантливые студенты подают заявки на участие, из которых трое кандидатов становятся именными стипендиатами. В этот раз в конкурсе на получение стипендии приняли участие 8 студентов строительного факультета ПНИПУ (ПГТУ), все они занимаются научно-практической и исследовательской деятельностью. Новыми стипендиатами стали Новиков Владислав, Оглоблина Евгения и Мезенина Ксения.

Напомним, что именную стипендию в 2011 году учредила Пермская региональная общественная организация (ПРОО) поддержки строительных инициатив имени А.В. Коровникова совместно со строительной группой «Камская долина». Цель стипендии — увековечить память об А.В. Коровникове, крупном организаторе строительного производства Прикамья, и поддержать талантливых студентов, включив их в решение актуальных строительных задач.

В поздравительном слове стипендиатам члены Совета ПРОО сошлись во мнении, что в этот раз выбор победителей был сложным ввиду высокой конкуренции среди студентов, которые хотят подтвердить свое развитие, свои достижения.

Помимо стипендии и памятных ценных призов, студенты ежегодно получают возможность прохождения производственной практики и платформу для научно-исследовательских разработок. Так, за время существования стипендии несколько талантливых выпускников получили возможность трудоустройства в строительной компании «Камская долина».

#Новости компаний недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика