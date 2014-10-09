«Камская долина» провела VII конкурс на получение стипендии имени А.В. Коровникова

Проведение конкурса стало традицией — ежегодно талантливые студенты подают заявки на участие, из которых трое кандидатов становятся именными стипендиатами. В этот раз в конкурсе на получение стипендии приняли участие 8 студентов строительного факультета ПНИПУ (ПГТУ), все они занимаются научно-практической и исследовательской деятельностью. Новыми стипендиатами стали Новиков Владислав, Оглоблина Евгения и Мезенина Ксения.