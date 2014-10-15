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Posted 15 октября 2014, 04:45

Published 15 октября 2014, 04:45

Modified 2 марта 2023, 17:18

Updated 2 марта 2023, 17:18

28-летний пермяк угнал «Рено Дастер», совершил ДТП и скрылся

15 октября 2014, 04:45
Полиция задержала угонщика и возбудила уголовное дело. Сам угонщик находится под подпиской о невыезде.

В отдел МВД России по Краснокамскому району обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля «Рено-Дастер» в поселке Мысы. В ходе розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что злоумышленник уехал на машине в Кировский район Перми. Там он совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил автомобиль и скрылся с места аварии.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Краснокамскому району задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний житель краевого центра. Гражданин был доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции, где признался в содеянном.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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