28-летний пермяк угнал «Рено Дастер», совершил ДТП и скрылся

В отдел МВД России по Краснокамскому району обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля «Рено-Дастер» в поселке Мысы. В ходе розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что злоумышленник уехал на машине в Кировский район Перми. Там он совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил автомобиль и скрылся с места аварии.