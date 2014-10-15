28-летний пермяк угнал «Рено Дастер», совершил ДТП и скрылся

Posted 15 октября 2014, 04:45
Published 15 октября 2014, 04:45
Modified 2 марта 2023, 17:18
Updated 2 марта 2023, 17:18
В отдел МВД России по Краснокамскому району обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля «Рено-Дастер» в поселке Мысы. В ходе розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что злоумышленник уехал на машине в Кировский район Перми. Там он совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил автомобиль и скрылся с места аварии.
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Краснокамскому району задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний житель краевого центра. Гражданин был доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции, где признался в содеянном.
По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.