«Для защиты интересов граждан целесообразно вообще отказаться от валюты»

Posted 15 октября 2014, 04:01
Published 15 октября 2014, 04:01
Modified 2 марта 2023, 17:18
Updated 2 марта 2023, 17:18
Рубль продолжает свое стремительное падение, а россияне всё равно считают национальную валюту лучшей для сбережений.
Напомним, официальные курсы евро и доллара на 15 октября вновь побили историчесие рекорды. «Европеец» стоит 51,5 рублей, а «американец» — 40,5 рублей. С начала 2014 года доллар подорожал на 7,9 рублей, а евро — на 6,5 рублей.
Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала Superjob, для большинства россиян рубль — лучшая валюта. Однако если с января по июнь 2014 года доля тех, кто верит национальной валюте, резко возросла, то к сентябрю рубль потерял свои прежние позиции. 43% (вместо 47% ранее) сказали, что личные сбережения лучше хранить в рублях, 15% предпочитают евро, 12% — доллары. 13% назвали другие варианты, еще 17% дать ответ затруднились.
Приверженцы рублевых сбережений объясняют свою позицию прежде всего принципом «в какой стране живу, в такой валюте и храню свои деньги». Некоторые даже предлагают вообще отказаться от использования иностранной валюты.
Сторонники иностранных валют замечают, что оптимальный для них способ сбережения личных финансов — раскладывать их по разным «корзинам».
«Деньги должны работать», говорят участники опроса. Для этого, по их мнению, следует вкладывать средства в недвижимость, золото и другие драгоценные металлы, а также диверсифицировать виды сбережений. Есть и те, кто готов хранить накопления «в чем угодно, только не в рублях и не в России». А часть опрошенных убеждена, что «с нашей зарплатой не до сбережений».