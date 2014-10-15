«Для защиты интересов граждан целесообразно вообще отказаться от валюты»

«Деньги должны работать», говорят участники опроса. Для этого, по их мнению, следует вкладывать средства в недвижимость, золото и другие драгоценные металлы, а также диверсифицировать виды сбережений. Есть и те, кто готов хранить накопления «в чем угодно, только не в рублях и не в России». А часть опрошенных убеждена, что «с нашей зарплатой не до сбережений».