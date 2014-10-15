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Posted 15 октября 2014, 04:01

Published 15 октября 2014, 04:01

Modified 2 марта 2023, 17:18

Updated 2 марта 2023, 17:18

«Для защиты интересов граждан целесообразно вообще отказаться от валюты»

«Для защиты интересов граждан целесообразно вообще отказаться от валюты»

15 октября 2014, 04:01
Фото: Properm.ru
Большинство россиян считают, что рубль является лучшей валютой для сбережения. У некоторых гораздо более радикальные точки зрения.

Рубль продолжает свое стремительное падение, а россияне всё равно считают национальную валюту лучшей для сбережений.

Напомним, официальные курсы евро и доллара на 15 октября вновь побили историчесие рекорды. «Европеец» стоит 51,5 рублей, а «американец» — 40,5 рублей. С начала 2014 года доллар подорожал на 7,9 рублей, а евро — на 6,5 рублей.

Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала Superjob, для большинства россиян рубль — лучшая валюта. Однако если с января по июнь 2014 года доля тех, кто верит национальной валюте, резко возросла, то к сентябрю рубль потерял свои прежние позиции. 43% (вместо 47% ранее) сказали, что личные сбережения лучше хранить в рублях, 15% предпочитают евро, 12% — доллары. 13% назвали другие варианты, еще 17% дать ответ затруднились.

Приверженцы рублевых сбережений объясняют свою позицию прежде всего принципом «в какой стране живу, в такой валюте и храню свои деньги». Некоторые даже предлагают вообще отказаться от использования иностранной валюты.

Юрист из Москвы:Для защиты интересов граждан и государства в целом от влияния западных «финансовых воротил» и их санкций целесообразно вообще отказаться от использования валюты внутри страны и ввести государственную валютную монополию, которая перед 2-й мировой войной за 10 лет позволила построить около 9 тыс. промышленных предприятий. В настоящее время создание предприятий необходимо для подъема национальной экономики и возрождения собственного производства, «убитого» в 90-е годы при молчаливом согласии «непросвещенного» населения.

Сторонники иностранных валют замечают, что оптимальный для них способ сбережения личных финансов — раскладывать их по разным «корзинам».

«Деньги должны работать», говорят участники опроса. Для этого, по их мнению, следует вкладывать средства в недвижимость, золото и другие драгоценные металлы, а также диверсифицировать виды сбережений. Есть и те, кто готов хранить накопления «в чем угодно, только не в рублях и не в России». А часть опрошенных убеждена, что «с нашей зарплатой не до сбережений».

#Банки#Опрос#Лиза алерт#Евро#Superjob#Доллар
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