Пермские власти одобрили фирменный туристический логотип и слоган

Posted 16 октября 2014, 06:26
Published 16 октября 2014, 06:26
Modified 2 марта 2023, 17:17
Updated 2 марта 2023, 17:17
Министерство физической культуры и спорта Пермского края приняло разработанный компанией «Ozon group» фирменный туристический стиль и слоган для региона. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на сообщение министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха. В качестве слогана было выбрано словосочетание «Пермь Великая», а в качестве подстрочника — «Впечатления через край». Логотипом выбран разноцветный медведь.
Директор рекламной группы «Ozon» Олег Ощепков пояснил такой выбор подстрочного текста тем, что они искали ответ на вопрос: «Почему люди путешествуют?» и выяснили, что это происходит ради получения новых приятных впечатлений.
По словам министра физической культуры и спорта Пермского края, следующий шаг, который предстоит сделать — открыть туристические центры в Перми, Соликамске и Кунгуре до конца этого года. Туристический центр в Перми будет располагаться на пересечении улицы Советской и Комсомольского проспекта, пишет издание.