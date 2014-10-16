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Posted 16 октября 2014, 06:26

Published 16 октября 2014, 06:26

Modified 2 марта 2023, 17:17

Updated 2 марта 2023, 17:17

Пермские власти одобрили фирменный туристический логотип и слоган

16 октября 2014, 06:26
В рамках программы «Развитие туризма в Пермском крае» краевым министерством физической культуры и спорта проводились торги, победителем которых стала компания «Ozon group». Стоимость контракта составила 65 тыс. рублей.

Министерство физической культуры и спорта Пермского края приняло разработанный компанией «Ozon group» фирменный туристический стиль и слоган для региона. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на сообщение министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха. В качестве слогана было выбрано словосочетание «Пермь Великая», а в качестве подстрочника — «Впечатления через край». Логотипом выбран разноцветный медведь.

Директор рекламной группы «Ozon» Олег Ощепков пояснил такой выбор подстрочного текста тем, что они искали ответ на вопрос: «Почему люди путешествуют?» и выяснили, что это происходит ради получения новых приятных впечатлений.

По словам министра физической культуры и спорта Пермского края, следующий шаг, который предстоит сделать — открыть туристические центры в Перми, Соликамске и Кунгуре до конца этого года. Туристический центр в Перми будет располагаться на пересечении улицы Советской и Комсомольского проспекта, пишет издание.

#Общество
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