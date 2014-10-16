Пермские власти одобрили фирменный туристический логотип и слоган

Министерство физической культуры и спорта Пермского края приняло разработанный компанией «Ozon group» фирменный туристический стиль и слоган для региона. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на сообщение министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха. В качестве слогана было выбрано словосочетание «Пермь Великая», а в качестве подстрочника — «Впечатления через край». Логотипом выбран разноцветный медведь.