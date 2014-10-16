В Пермском филиале КЭС Холдинга поздравили ветеранов энергетики

Posted 16 октября 2014, 13:27
Published 16 октября 2014, 13:27
Modified 2 марта 2023, 17:17
Updated 2 марта 2023, 17:17
15 октября во Дворце культуры им. Гагарина состоялось поздравление ветеранов Пермского филиала ОАО «ТГК-9», Пермской сетевой компании, теплоэлектростанций и ИТЦ, организованное в рамках месячника пожилого человека. В стенах дворца прозвучали слова благодарности в адрес заслуженных сотрудников, для них выступили творческие коллективы и ансамбли.
День пожилых людей традиционно празднуется в нашей стране 1 октября, однако ветераны ОАО «ТГК-9» принимают поздравления весь месяц. Этот праздник – особый для отечественной энергетики. Поколение, на чьи плечи легла вся тяжесть ударного строительства главных объектов отрасли, находится на заслуженном отдыхе, и по праву может считать этот праздник своим. Сегодня в Пермском крае проживает более 1 500 ветеранов энергетической отрасли, и каждого из них чтят на предприятиях, на которых они трудились много лет.
Директор Пермского филиала ОАО «ТГК-9» Сергей Богуславский в своем поздравлении подчеркнул высокую роль традиций, заложенных ветеранами пермской энергетики: «Мы отмечаем этот праздник, отдавая вам дань уважения. Мы обращаемся к вам со словами благодарности за самоотверженный труд на благо энергетики, за щедрость, с которой вы делитесь с нами своими мудростью и опытом, за сбережение традиций, благодаря которым энергетическая отрасль Прикамья получила возможность расти и развиваться».