В Пермском филиале КЭС Холдинга поздравили ветеранов энергетики

День пожилых людей традиционно празднуется в нашей стране 1 октября, однако ветераны ОАО «ТГК-9» принимают поздравления весь месяц. Этот праздник – особый для отечественной энергетики. Поколение, на чьи плечи легла вся тяжесть ударного строительства главных объектов отрасли, находится на заслуженном отдыхе, и по праву может считать этот праздник своим. Сегодня в Пермском крае проживает более 1 500 ветеранов энергетической отрасли, и каждого из них чтят на предприятиях, на которых они трудились много лет.