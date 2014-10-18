properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2014, 05:39

Published 18 октября 2014, 05:39

Modified 2 марта 2023, 17:17

Updated 2 марта 2023, 17:17

«Молот-Прикамье» вновь вышел на первое место, обыграв лидера чемпионата

18 октября 2014, 05:39
Сюжет
Молот-Прикамье
Проигрывая 0:1, пермяки смогли не только отыграться, но и победить.

Вчера, 17 октября, «Молот-Прикамье» принимал у себя в гостя карагандинский ХК «Сарыарка». Счет в матче был открыт лишь во втором периоде — первыми забили гости. Пермяки же забили лишь в последнем игровом отрезке, зато сразу три шайбы. Итог матча 3:1 в пользу «молотобойцев».

Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье» :— Игра получилась очень интересной для болельщиков. Держала в напряжении. Хочу поблагодарить ребят. Все сыграли в то, что говорилось перед матчем. Все до последнего, с полнейшей самоотдачей, с проявлением характера. Что и требуется на каждую игру. За это им благодарен. Но не будем почивать на лаврах. Готовимся к матчу с «Челметом». Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня пришло много народу. Всегда бы так.

В следующий раз пермяки сыграют в воскресенье, 19 октября. На своем льду «Молот-Прикамье» сразится с ХК «Челмет».

#Спорт#Молот-Прикамье#Хк сарыарка#Хк челмет
Подпишитесь
Популярное