«Молот-Прикамье» вновь вышел на первое место, обыграв лидера чемпионата

Вчера, 17 октября, «Молот-Прикамье» принимал у себя в гостя карагандинский ХК «Сарыарка». Счет в матче был открыт лишь во втором периоде — первыми забили гости. Пермяки же забили лишь в последнем игровом отрезке, зато сразу три шайбы. Итог матча 3:1 в пользу «молотобойцев».