«Молот-Прикамье» вновь вышел на первое место, обыграв лидера чемпионата

Posted 18 октября 2014, 05:39
Published 18 октября 2014, 05:39
Modified 2 марта 2023, 17:17
Updated 2 марта 2023, 17:17
Вчера, 17 октября, «Молот-Прикамье» принимал у себя в гостя карагандинский ХК «Сарыарка». Счет в матче был открыт лишь во втором периоде — первыми забили гости. Пермяки же забили лишь в последнем игровом отрезке, зато сразу три шайбы. Итог матча 3:1 в пользу «молотобойцев».
В следующий раз пермяки сыграют в воскресенье, 19 октября. На своем льду «Молот-Прикамье» сразится с ХК «Челмет».