ЦБ получит право требовать от банков самооздоровления

Posted 18 октября 2014, 14:10
Published 18 октября 2014, 14:10
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
Также поправки предусмотривают исключение из законопроекта положений, которые определяют дополнительные источники финансирования фонда обязательного страхования вкладов в виде кредита Банка России. Кабмин предлагает изменить те положения законопроекта, которые касаются дифференциации, механизма отчислений в фонд.
В докменте указано, что поправки направлены на обеспечение финансовой надежности кредитных организаций, в том числе отнесенных к национальным системно значимым, и на укрепление стабильности банковской системы в целом. Напомним, что за год ЦБ отозвал свыше 60 лицензий у банков: например, у «Пушкино», Мастер-Банк, Инвестбанк, «Мой банк», Банк24.ру. В большинстве случаев причиной отзыва лицензий назывались высокорискованная кредитная политика и отсутствие надлежащих резервов.