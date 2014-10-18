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Posted 18 октября 2014, 14:10

Published 18 октября 2014, 14:10

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

ЦБ получит право требовать от банков самооздоровления

18 октября 2014, 14:10
Сюжет
Центробанк
Поправки, которые направлены на обеспечение финансовой надежности системно значимых кредитных организаций и на укрепление стабильности банковской системы, вносит правительство.

Правительство хочет наделить Банк России правом требовать от системно значимых кредитных организаций представления планов самооздоровления, их актуализации и корректировки. Соответствующие поправки к законопроекту опубликованы на сайте кабинета министров.

Выдержка из документа:— Внесение поправок обусловлено, в том числе, необходимостью наличия у кредитных организаций (в дополнение к уже существующим механизмам) актуальных и эффективных стратегических планов своевременных действий, в том числе в условиях ухудшения общеэкономической ситуации, которые отвечают интересам как собственников и менеджмента, так и кредиторов (клиентов) кредитной организации, поскольку все указанные субъекты заинтересованы в продолжении деятельности кредитной организации, выполнении ею всех, особенно значимых, функций при любых экономических условиях.

Также поправки предусмотривают исключение из законопроекта положений, которые определяют дополнительные источники финансирования фонда обязательного страхования вкладов в виде кредита Банка России. Кабмин предлагает изменить те положения законопроекта, которые касаются дифференциации, механизма отчислений в фонд.

В докменте указано, что поправки направлены на обеспечение финансовой надежности кредитных организаций, в том числе отнесенных к национальным системно значимым, и на укрепление стабильности банковской системы в целом. Напомним, что за год ЦБ отозвал свыше 60 лицензий у банков: например, у «Пушкино», Мастер-Банк, Инвестбанк, «Мой банк», Банк24.ру. В большинстве случаев причиной отзыва лицензий назывались высокорискованная кредитная политика и отсутствие надлежащих резервов.

#Банки#Цб#Центробанк
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