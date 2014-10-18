ЦБ получит право требовать от банков самооздоровления

В докменте указано, что поправки направлены на обеспечение финансовой надежности кредитных организаций, в том числе отнесенных к национальным системно значимым, и на укрепление стабильности банковской системы в целом. Напомним, что за год ЦБ отозвал свыше 60 лицензий у банков: например, у «Пушкино», Мастер-Банк, Инвестбанк, «Мой банк», Банк24.ру. В большинстве случаев причиной отзыва лицензий назывались высокорискованная кредитная политика и отсутствие надлежащих резервов.