В Добрянском районе дотла сгорел жилой дом

В ночь с субботы на воскресенье в 3:34 утра поступило сообщение о загорании деревянного дома с надворными постройками по адресу: Добрянский район, поселок Дивья, ул. Октябрьская. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Пермскому краю в составе 18 человек личного состава и 7 единиц техники.