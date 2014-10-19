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Posted 19 октября 2014, 06:03

Published 19 октября 2014, 06:03

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

В Добрянском районе дотла сгорел жилой дом

19 октября 2014, 06:03
Пожарные не успели спасти ни здание, ни дворовые постройки.

В ночь с субботы на воскресенье в 3:34 утра поступило сообщение о загорании деревянного дома с надворными постройками по адресу: Добрянский район, поселок Дивья, ул. Октябрьская. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Пермскому краю в составе 18 человек личного состава и 7 единиц техники.

Через час пожар был ликвидирован. К тому времени дом и надворные постройки сгорели/

#Происшествия#Мчс#Добрянский район
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