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Posted 20 октября 2014, 03:30

Published 20 октября 2014, 03:30

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

«Молот-Прикамье» по буллитам обыграл ХК «Челмет»

20 октября 2014, 03:30
Победой над «Челметом» пермяки завершили домашнюю серию.

Вчера, 19 октября, в Перми матчем с ХК «Челмет» завершилась очередная домашняя серия игр «молотобойцев». Пермяки сумели набрать в трех встречах 8 очков из 9 возможных — три победы, одна из которых по буллитам.

Первыми забили «молотобойцы», но уже во втором периоде хоккеисты «Челмета» забили две шайбы и вышли вперед. В последнем игровом отрезке пермяки забили дважды, но и челябинцы отличились. Основное время закончилось с ничейным счетом 3:3. Исход матча решила серия буллитов, где удачливее оказались «молотобойцы».

Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье» :— Второй период мы полностью провалили. Выходя на второй период, ведя в счете 2:0, ребята подумали, что уже выиграли матч. Хотя мы предупреждали ребят, о том, что нужно настраиваться должным образом. Но, молодцы, что проявили характер в третьем периоде. Использовали удаление, чего нам не хватало в матче с «Сарыаркой». Ну и выиграли по буллитам. Хочу поздравить ребят и болельщиков с победой, но в плане организации, игра была неважная.

В следующий раз «Молот-Прикамье» сыграет с ХК «Торос». Матч в Нефтекамске состоится 23 октября.

#Спорт#Хк Молот-Прикамье
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