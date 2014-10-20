«Молот-Прикамье» по буллитам обыграл ХК «Челмет»

Первыми забили «молотобойцы», но уже во втором периоде хоккеисты «Челмета» забили две шайбы и вышли вперед. В последнем игровом отрезке пермяки забили дважды, но и челябинцы отличились. Основное время закончилось с ничейным счетом 3:3. Исход матча решила серия буллитов, где удачливее оказались «молотобойцы».