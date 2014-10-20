«Молот-Прикамье» по буллитам обыграл ХК «Челмет»

Posted 20 октября 2014, 03:30
Published 20 октября 2014, 03:30
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
Вчера, 19 октября, в Перми матчем с ХК «Челмет» завершилась очередная домашняя серия игр «молотобойцев». Пермяки сумели набрать в трех встречах 8 очков из 9 возможных — три победы, одна из которых по буллитам.
Первыми забили «молотобойцы», но уже во втором периоде хоккеисты «Челмета» забили две шайбы и вышли вперед. В последнем игровом отрезке пермяки забили дважды, но и челябинцы отличились. Основное время закончилось с ничейным счетом 3:3. Исход матча решила серия буллитов, где удачливее оказались «молотобойцы».
В следующий раз «Молот-Прикамье» сыграет с ХК «Торос». Матч в Нефтекамске состоится 23 октября.