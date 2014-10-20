За выходные произошло 336 ДТП в Перми и 305 на территории Прикамья

Затруднения в движении возникали на участках автодорог «Подъезд к г. Перми от М-7 «Волга», «Пермь — Екатеринбург», «Пермь — Березники» и ул. Ударников в г. Чусовом. На данных участках движение легкового транспорта и автобусов осуществлялось, задерживалось движение грузовых транспортных средств с прицепами. Кроме этого, в неудовлетворительном состоянии находилась автодорога «Восточный обход г. Перми», по выявленным недостаткам зимнего содержания возбуждено административное расследование по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении юридического лица, выдано предписание на устранение недостатков, после чего на ликвидацию зимней скользкости на данной автодороге дополнительно выделено 6 единиц снегоуборочной техники.