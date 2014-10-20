За выходные произошло 336 ДТП в Перми и 305 на территории Прикамья

Posted 20 октября 2014, 06:48
Published 20 октября 2014, 06:48
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
В минувшие выходные на территории Перми и Пермского края из-за резкого понижения температуры, сильного снегопада и метели значительно усложнилась дорожная обстановка. Для обеспечения безопасности дорожного движения более 1000 сотрудников ГИБДД работали в усиленном режиме.
Всего за выходные дни на территории Пермского края произошло 641 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 336 в краевом центре. Из них 27 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека погибли, 30 получили травмы. Остальные 614 ДТП с материальным ущербом. В сравнении с прошлыми выходными общее количество ДТП увеличилось на 25%, при этом количество ДТП с пострадавшими снизилось на 20%.
Затруднения в движении возникали на участках автодорог «Подъезд к г. Перми от М-7 «Волга», «Пермь — Екатеринбург», «Пермь — Березники» и ул. Ударников в г. Чусовом. На данных участках движение легкового транспорта и автобусов осуществлялось, задерживалось движение грузовых транспортных средств с прицепами. Кроме этого, в неудовлетворительном состоянии находилась автодорога «Восточный обход г. Перми», по выявленным недостаткам зимнего содержания возбуждено административное расследование по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении юридического лица, выдано предписание на устранение недостатков, после чего на ликвидацию зимней скользкости на данной автодороге дополнительно выделено 6 единиц снегоуборочной техники.
За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД Пермского края выдано 126 предписаний на устранение недостатков, из них 44 юридическим лицам. По ст. 12.34 КоАП РФ за не обеспечение БДД при содержании автодорог привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц подрядных организаций. Вынесено 5 определений о возбуждении административных расследований в отношении юридических лиц.
Госавтоинспекция Пермского края рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле. Если же поездок избежать не удалось, необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на замену «летней» резины на «зимнюю», а также соблюдение скоростного режима, дистанции и выполнению предписаний дорожных знаков.
При возникновении затруднительных ситуаций в пути следует обращаться по телефону дежурной части ГИБДД Пермского края или к ближайшему экипажу ДПС.