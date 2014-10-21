Директор Театра-Театра угрожает граффитистам, которые разрисовали фасад здания

Posted 21 октября 2014, 03:33
Published 21 октября 2014, 03:33
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
В ночь с 18 на 19 октября неизвестные разрисовали фасад пермского Театра-Театра. «Я не понимаю, это что? Самовыражение или самолюбование. Вот мол я, какой крутой! Дурак ты и …! Ты для чего рисовал? Можешь ответить, хотя бы через интернет, если напрямую боишься сообщить? А? — прокомментировал инцидент в своем Facebook директор театра Анатолий Пичкалев. — Если у кого то есть сведения, кто данное творение сотворил, то видимо можно договориться о премии».
Далее Пичкалев обратился к пермским граффитистам, попросив рисовать на серых заборах и унылых гаражах, а не на здании театра. «Самое главное, что керамогранит хорошо впитывает краску баллончика, и нам видимо для того, чтобы убрать это …, необходимо будет менять плитки на новые. А это, поверьте, не малые деньги», — посетовал директор Театра-Театра.
Напоследок директор культурного учреждения пригрозил вандалам: «Если поймаю следующих «творцов», то полицию вызывать не буду. Руки, ноги поломаю, потом в гипсе рисовать будете. Не шучу. Охране дана команда, ловить таких идиотов за большую премию. А как, известно деньги решают многое. Так что бойтесь. Да!».