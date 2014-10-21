Директор Театра-Театра угрожает граффитистам, которые разрисовали фасад здания

В ночь с 18 на 19 октября неизвестные разрисовали фасад пермского Театра-Театра. «Я не понимаю, это что? Самовыражение или самолюбование. Вот мол я, какой крутой! Дурак ты и …! Ты для чего рисовал? Можешь ответить, хотя бы через интернет, если напрямую боишься сообщить? А? — прокомментировал инцидент в своем Facebook директор театра Анатолий Пичкалев. — Если у кого то есть сведения, кто данное творение сотворил, то видимо можно договориться о премии».