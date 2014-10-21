Ученые России и Словении разработали новый метод лечения рака

«Это совершенно новый подход к борьбе с раковыми опухолями. Коллеги из Института Джозефа Стефана (Словения) считают, что созданные материалы надо использовать в комплексной терапии для усиления действия существующих препаратов для химиотерапии. По их оценкам, при таком комбинированном лечении доза химпрепаратов может быть уменьшена не менее чем в 20–30 раз, — отметил директор Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, член-корреспондент РАН Сергей Псахье. — Работы ведутся, международный патент уже подан. Материал разрабатываем в Томске, а исследования его свойств ведем в Европе. Рассчитываем, что максимум через два года этот новый метод, материал, дойдет до пациентов».