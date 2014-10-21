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Posted 21 октября 2014, 03:13

Published 21 октября 2014, 03:13

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

Ученые России и Словении разработали новый метод лечения рака

Ученые России и Словении разработали новый метод лечения рака

21 октября 2014, 03:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ученые
Специалисты научились подавлять рост и размножение раковых клеток с помощью особых ранозаживляющих повязок.

Специалисты из Томска вместе со своими словенскими коллегами разработали новый уникальный метод для комплексного лечения рака, не имеющий аналогов в мире и не вызывающий к нему устойчивости у пациентов. Как пишут «РИА Новости», специалистам удалось подавить рост и размножение раковых клеток с помощью особых ранозаживляющих повязок, активные сорбирующие центры которых за счет электростатического фактора удаляют микроорганизмы из раны и удерживают их, не давая бактериям размножаться. Это позволяет значительно сократить период лечения плохо заживающих ран, не требует подбора и применения антибиотиков.

«Это совершенно новый подход к борьбе с раковыми опухолями. Коллеги из Института Джозефа Стефана (Словения) считают, что созданные материалы надо использовать в комплексной терапии для усиления действия существующих препаратов для химиотерапии. По их оценкам, при таком комбинированном лечении доза химпрепаратов может быть уменьшена не менее чем в 20–30 раз, — отметил директор Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, член-корреспондент РАН Сергей Псахье. — Работы ведутся, международный патент уже подан. Материал разрабатываем в Томске, а исследования его свойств ведем в Европе. Рассчитываем, что максимум через два года этот новый метод, материал, дойдет до пациентов».

#Здоровье#Ученые
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