Ученые России и Словении разработали новый метод лечения рака

Posted 21 октября 2014, 03:13
Published 21 октября 2014, 03:13
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
Специалисты из Томска вместе со своими словенскими коллегами разработали новый уникальный метод для комплексного лечения рака, не имеющий аналогов в мире и не вызывающий к нему устойчивости у пациентов. Как пишут «РИА Новости», специалистам удалось подавить рост и размножение раковых клеток с помощью особых ранозаживляющих повязок, активные сорбирующие центры которых за счет электростатического фактора удаляют микроорганизмы из раны и удерживают их, не давая бактериям размножаться. Это позволяет значительно сократить период лечения плохо заживающих ран, не требует подбора и применения антибиотиков.
«Это совершенно новый подход к борьбе с раковыми опухолями. Коллеги из Института Джозефа Стефана (Словения) считают, что созданные материалы надо использовать в комплексной терапии для усиления действия существующих препаратов для химиотерапии. По их оценкам, при таком комбинированном лечении доза химпрепаратов может быть уменьшена не менее чем в 20–30 раз, — отметил директор Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, член-корреспондент РАН Сергей Псахье. — Работы ведутся, международный патент уже подан. Материал разрабатываем в Томске, а исследования его свойств ведем в Европе. Рассчитываем, что максимум через два года этот новый метод, материал, дойдет до пациентов».