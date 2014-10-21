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Posted 21 октября 2014, 08:24

Published 21 октября 2014, 08:24

Modified 2 марта 2023, 17:15

Updated 2 марта 2023, 17:15

В Березниках из-за короткого замыкания на ТЭЦ погиб человек

В Березниках из-за короткого замыкания на ТЭЦ погиб человек

21 октября 2014, 08:24
Фото: Properm.ru.
Еще трое пострадавших доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.

Сегодня, в 09:50, на Березниковской ТЭЦ-2 (г. Березники) во время проведения ремонтных работ произошло короткое замыкание на системе шин ГРУ-10 кВ. В результате короткого замыкания получили травмы три человека из числа дежурного персонала электростанции, один человек из состава подрядной организации погиб. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

Возникшее возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. В ходе инцидента произошел останов 4-й и 7-й турбины. В настоящее время их работа восстанавливается. Подача тепла для потребителей осуществляется силами двух водогрейных котлов.

Создана комиссия по расследованию причин инцидента. Компания приложит все усилия, чтобы инцидент был расследован в кратчайшие сроки. Компания выражает соболезнование родным и близким погибшего, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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