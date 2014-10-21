В Березниках из-за короткого замыкания на ТЭЦ погиб человек

Posted 21 октября 2014, 08:24
Published 21 октября 2014, 08:24
Modified 2 марта 2023, 17:15
Updated 2 марта 2023, 17:15
Сегодня, в 09:50, на Березниковской ТЭЦ-2 (г. Березники) во время проведения ремонтных работ произошло короткое замыкание на системе шин ГРУ-10 кВ. В результате короткого замыкания получили травмы три человека из числа дежурного персонала электростанции, один человек из состава подрядной организации погиб. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.
Возникшее возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. В ходе инцидента произошел останов 4-й и 7-й турбины. В настоящее время их работа восстанавливается. Подача тепла для потребителей осуществляется силами двух водогрейных котлов.
Создана комиссия по расследованию причин инцидента. Компания приложит все усилия, чтобы инцидент был расследован в кратчайшие сроки. Компания выражает соболезнование родным и близким погибшего, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.