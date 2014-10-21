В Березниках из-за короткого замыкания на ТЭЦ погиб человек

Сегодня, в 09:50, на Березниковской ТЭЦ-2 (г. Березники) во время проведения ремонтных работ произошло короткое замыкание на системе шин ГРУ-10 кВ. В результате короткого замыкания получили травмы три человека из числа дежурного персонала электростанции, один человек из состава подрядной организации погиб. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.