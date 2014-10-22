Фотофакт: Александр Жунев нарисовал огромный портрет композитора Чайковского

Posted 22 октября 2014, 06:54
Published 22 октября 2014, 06:54
Modified 2 марта 2023, 17:14
Updated 2 марта 2023, 17:14
Вчера, 21 октября, пермский стрит-арт художник Александр Жунев завершил работу над новым проектом — рисунком портрета русского композитора Петра Чайковского на фасаде здания музыкального училища в городе Чайковский.
Как рассказал Жунев корреспонденту Properm.ru, трудиться над созданием рисунка ему помогали Василий Зюзюкин и Ольга Тиунова. Работа была выполнена за пять дней, однако, из-за снега и дождя портрет то и дело приходилось дорабатывать.
Как добавил художник, учащимся музыкального училища рисунок пришелся по вкусу.