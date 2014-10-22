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Posted 22 октября 2014, 06:54

Published 22 октября 2014, 06:54

Modified 2 марта 2023, 17:14

Updated 2 марта 2023, 17:14

Фотофакт: Александр Жунев нарисовал огромный портрет композитора Чайковского

22 октября 2014, 06:54
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Александр жунев
Работа над рисунком велась в «экстремальных» погодных условиях — под дождем и снегом.

Вчера, 21 октября, пермский стрит-арт художник Александр Жунев завершил работу над новым проектом — рисунком портрета русского композитора Петра Чайковского на фасаде здания музыкального училища в городе Чайковский.

Как рассказал Жунев корреспонденту Properm.ru, трудиться над созданием рисунка ему помогали Василий Зюзюкин и Ольга Тиунова. Работа была выполнена за пять дней, однако, из-за снега и дождя портрет то и дело приходилось дорабатывать.

Александр Жунев:— Один из дней мы не работали, потому что шел дождь. В общем, основная проблема была в погоде — сначала было слишком сыро, потом слишком холодно работать. Первым делом рисовали портрет Чайковского. Было влажно, но дождя не было, а на следующее утро пошел дождь и размыл часть не до конца высохшего рисунка капающей с верхнего козырька водой. Пришлось восстанавливать, когда стало посуше.

Как добавил художник, учащимся музыкального училища рисунок пришелся по вкусу.

#Общество#Жунев#Александр жунев
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