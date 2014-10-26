Петр Порошенко: газовый вопрос между Россией и Украиной решится 29 октября

Posted 26 октября 2014, 11:54
Published 26 октября 2014, 11:54
Modified 2 марта 2023, 17:13
Updated 2 марта 2023, 17:13
Президент Украины Петр Порошенко в интервью в эфире Первого национального канала заявил, что компромисс по газовому вопросу между Россией и Украиной может быть достигнут на трехсторонней встрече в Брюсселе 29 октября.
Петр Прошенко, президент Украины:
— Уже в среду, наиболее вероятно, мы найдем компромисс по газу. Мы значительно продвинулись, и страна будет с теплом.
Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и ЕС пройдет 29 октября в Брюсселе. Последний раз стороны встречались 21 октября. Основная проблема, с которой они столкнулись во время переговоров — это возможность Украины погасить долги за газ.
Во время встречи комиссара ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер предложил вариант, при котором газ выкупался бы у России для Украины европейской компанией, а плата за транзит российского газа могла бы использоваться для оплаты газа». Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что эти варианты даже не будут рассматриваться.
Отметим, что сегодня на Украине проходят выборы в Верховную Раду, в который участвует и «Блок Петра Порошенко». В интервью украинский президент также пообещал отменить депутатскую неприкосновенность в стране и заявил о формировании после выборов в Раду новой коалиции в парламенте и нового состава правительства.