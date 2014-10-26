Петр Порошенко: газовый вопрос между Россией и Украиной решится 29 октября

Во время встречи комиссара ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер предложил вариант, при котором газ выкупался бы у России для Украины европейской компанией, а плата за транзит российского газа могла бы использоваться для оплаты газа». Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что эти варианты даже не будут рассматриваться.