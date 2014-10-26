properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2014, 11:54

Published 26 октября 2014, 11:54

Modified 2 марта 2023, 17:13

Updated 2 марта 2023, 17:13

Петр Порошенко: газовый вопрос между Россией и Украиной решится 29 октября

26 октября 2014, 11:54
Президент Украины заверил своих сограждан, что все уладится и «страна будет с теплом».

Президент Украины Петр Порошенко в интервью в эфире Первого национального канала заявил, что компромисс по газовому вопросу между Россией и Украиной может быть достигнут на трехсторонней встрече в Брюсселе 29 октября.
Петр Прошенко, президент Украины:

— Уже в среду, наиболее вероятно, мы найдем компромисс по газу. Мы значительно продвинулись, и страна будет с теплом.

Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и ЕС пройдет 29 октября в Брюсселе. Последний раз стороны встречались 21 октября. Основная проблема, с которой они столкнулись во время переговоров — это возможность Украины погасить долги за газ.

Во время встречи комиссара ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер предложил вариант, при котором газ выкупался бы у России для Украины европейской компанией, а плата за транзит российского газа могла бы использоваться для оплаты газа». Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что эти варианты даже не будут рассматриваться.

Отметим, что сегодня на Украине проходят выборы в Верховную Раду, в который участвует и «Блок Петра Порошенко». В интервью украинский президент также пообещал отменить депутатскую неприкосновенность в стране и заявил о формировании после выборов в Раду новой коалиции в парламенте и нового состава правительства.

#Газ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика