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Posted 27 октября 2014, 10:06

Published 27 октября 2014, 10:06

Modified 2 марта 2023, 17:13

Updated 2 марта 2023, 17:13

Наркополиция задержала в Закамске мужчину со «спайсами»

27 октября 2014, 10:06
Задержанный рассказал, что нашел закладку «соли» в одном из домов Кировского района.

Сотрудники наркоконтроля задержали в Кировском районе мужчину с одним граммом наркотического средства N-метилэфедрон, известного как «соли».

Пакетик с «кристаллами» он забрал по просьбе знакомой с ее молодым человеком. Закладку с наркотиком он нашел на электрощите в доме по адресу ул. Блюхера, 3. Задержанный поделился приобретенным веществом со знакомой, а затем вызвал такси и поехал домой. По пути молодой человек заехал в аптеку за шприцом, но при выходе из автомобиля его задержали.

Изъятое синтетическое вещество относится к амфетаминовому ряду, сообщает управление ФСКН по Пермскому краю. Один грамм наркотика приравнивают к одной дозе, что уже являет «крупным размером». На организм человека N-метилэфедрон действует около трех суток. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.

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