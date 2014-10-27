Наркополиция задержала в Закамске мужчину со «спайсами»

Posted 27 октября 2014, 10:06
Published 27 октября 2014, 10:06
Modified 2 марта 2023, 17:13
Updated 2 марта 2023, 17:13
Сотрудники наркоконтроля задержали в Кировском районе мужчину с одним граммом наркотического средства N-метилэфедрон, известного как «соли».
Пакетик с «кристаллами» он забрал по просьбе знакомой с ее молодым человеком. Закладку с наркотиком он нашел на электрощите в доме по адресу ул. Блюхера, 3. Задержанный поделился приобретенным веществом со знакомой, а затем вызвал такси и поехал домой. По пути молодой человек заехал в аптеку за шприцом, но при выходе из автомобиля его задержали.
Изъятое синтетическое вещество относится к амфетаминовому ряду, сообщает управление ФСКН по Пермскому краю. Один грамм наркотика приравнивают к одной дозе, что уже являет «крупным размером». На организм человека N-метилэфедрон действует около трех суток. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.