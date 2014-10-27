Наркополиция задержала в Закамске мужчину со «спайсами»

Пакетик с «кристаллами» он забрал по просьбе знакомой с ее молодым человеком. Закладку с наркотиком он нашел на электрощите в доме по адресу ул. Блюхера, 3. Задержанный поделился приобретенным веществом со знакомой, а затем вызвал такси и поехал домой. По пути молодой человек заехал в аптеку за шприцом, но при выходе из автомобиля его задержали.