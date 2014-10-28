КЭС Холдинг завершил пилотный этап модернизации Закамского теплового узла в Перми

Всего основной этап проекта охватит 138 тыс. жителей. «Произошло серьезное, знаковое событие в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Всегда верил в то, что именно государственно-частное партнерство поможет решить многие проблемы, которые накопились в этой отрасли. Уверен, что этот проект будет успешно шагать по стране, и очень рад тому, что начинание зародилось в Перми, в Пермском крае», — заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.