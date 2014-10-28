КЭС Холдинг завершил пилотный этап модернизации Закамского теплового узла в Перми

Posted 28 октября 2014, 12:02
Published 28 октября 2014, 12:02
Modified 2 марта 2023, 17:13
Updated 2 марта 2023, 17:13
28 октября 2014 года в Перми состоялась торжественная церемония завершения пилотной части проекта КЭС Холдинга по модернизации тепловой инфраструктуры Кировского района Перми. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер, генеральный директор «Данфосс» в России Михаил Шапиро.
В рамках пилотного этапа проекта теплоэнергетики Пермского филиала ОАО «ТГК-9» провели в Закамском тепловом узле установку 14-ти индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) производства компании «Данфосс» для 12-ти жилых домов, коммерческого учреждения и детского сада №94. Параллельно были выведены из эксплуатации три устаревших центральных тепловых пункта и произведена реконструкция сетей.
Сейчас подключенным к ИТП клиентам представляются услуги отопления и горячего водоснабжения, полностью соответствующие мировым стандартам. Планируется, что за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий сокращение теплопотребления составит до 20%. В ознаменование первого этапа реализации проекта по модернизации Закамского теплового узла была установлена памятная стела «Тепловой меридиан».
«Результаты пилотной стадии проекта по модернизации Закамского теплового узла наглядно подтверждают, что уже сегодня в любом российском городе возможно оказание коммунальных услуг на самом высоком уровне качества. Уверен, что пермский опыт будет широко востребован во многих других регионах страны», — отметил генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер.
Планируется, что в ближайшие два года КЭС Холдинг осуществит основную часть проекта по модернизации тепловой инфраструктуры Кировского района Перми. Компания рассчитывает провести установку индивидуальных тепловых пунктов для 1137 объектов, расположенных в контуре Закамского теплового узла — в Закамске, Водниках, Судозаводе и поселке Крым.
Всего основной этап проекта охватит 138 тыс. жителей. «Произошло серьезное, знаковое событие в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Всегда верил в то, что именно государственно-частное партнерство поможет решить многие проблемы, которые накопились в этой отрасли. Уверен, что этот проект будет успешно шагать по стране, и очень рад тому, что начинание зародилось в Перми, в Пермском крае», — заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Перевод потребителей на индивидуальные тепловые пункты и реконструкция сетей положительно скажутся на состоянии системы теплоснабжения в целом — будут оптимизированы тепловой и гидравлический режимы ее работы. Ожидается, что в Кировском районе Перми теплопотери в сетях сократятся в среднем на 18%, при этом аварийность снизится на 14%.
«КЭС Холдинг, как одна из передовых теплоэнергетических компаний, приняла крайне важное решение о переходе на технологию индивидуальных тепловых пунктов. Нашей компании интересно участвовать в этом процессе. Мы также намерены всячески поддерживать начинание пермских теплоэнергетиков», — считает генеральный директор компании «Данфосс» в России Михаил Шапиро.
Необходимо отметить, что основную часть проекта по модернизации Закамского теплового узла планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей, из которых большую часть направит КЭС Холдинг. Остальные средства компания рассчитывает привлечь за счет бюджетного софинансирования по государственной программе «Энергосбережение и развитие энергетики».