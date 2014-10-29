Агабек Мамедов признался: Я не скрывался. Я просто уехал

Следуя за своим представителем Галиной Акмурзиной, Алхат сказал: «Я приехал сюда сам по достижении своего совершеннолетия. Я верил всегда что рано или поздно его поймают, пускай мне всего лишь 21, и я, возможно, слишком юный. Тогда я был ребенком и не был готов. Я, честно говоря, и сейчас не готов, мне хотелось бы иметь соответствующее образование, чтобы быть грамотным в некоторых вопросах. Я хочу добиться максимального наказания с точки зрения закона. Мы готовы обжаловать решения и доводить дело до конца».