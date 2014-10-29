Агабек Мамедов признался: Я не скрывался. Я просто уехал

Posted 29 октября 2014, 08:10
Published 29 октября 2014, 08:10
Modified 2 марта 2023, 17:12
Updated 2 марта 2023, 17:12
Сегодня утром в Дзержинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката и бывшего офицера милиции Агабека Мамедова, который обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть 12-летнего Рината Юртаева. Мальчик погиб девять лет назад, последние семь лет Мамедов находился в федеральном розыске.
— Годы ожидания были тяжелыми для моей семьи. Когда задержали подозреваемого, мой отец отреагировал очень сдержанно. Я понял все по его молчанию, — рассказал до начала судебного слушания брат-близнец погибшего мальчика Алхат Юртаев.
Рафаэль Юртаев начал борьбу за наказание для Мамедова, несмотря на предложение замять историю в обмен на деньги, квартиру. Ему подкидывали в машину наркотики, оказывали давление, но отец Рината не остановился. Позже прокуратура Индустриального района приняла решение включить семью Юртаевых в программу защиты свидетелей и потерпевших: Рафаэль, Татьяна и Алхат находились под защитой ОМОН, а затем переехали заграницу.
— Смерть брата это непередаваемое ощущение. И это никак не измерить в годах заключения. В течение всей своей жизни я буду ходить на кладбище и носить брату цветы, — говорит Алхат.
Обвиняемый по делу — бывший сотрудник милиции Агабек Мамедов. Курд по национальности, россиянин по гражданству, женат, имеет двое детей, высшее юридическое образование и отсутствие судимостей. По словам его защитника Виктора Курикалова, Мамедов давно раскаялся.
— Я знаю, что в его отношении есть еще одно уголовное дело, — рассказал Курикалов, ожидая обвиняемого в зале суде. — Сегодня мы рассматриваем дело по статье 264, дорожно-транспортное происшествие. Где он жил и чем занимался, мне неинтересно. Мое дело представлять его интересы в суде. У него есть смягчающее обстоятельство. Это то, что он сам явился в суд. Среди других смягчающих обстоятельств — мать больная, двое детей на иждивении. К тому же он раскаялся.
Защищать интересы семьи будет Галина Акмурзина. Она не принимала участие в уголовном деле и проходила лечение в больнице. В зале суда она попросила перенести слушание на 6 ноября, чтобы после скорой выписки она смогла ознакомиться с уголовным делом.
— Неожиданно, — отметил судья и предложил ей ознакомиться с материалами в ближайшие три часа. В судебном заседании был объявлен перерыв до 14.00.
После того, как судья удалился, Мамедов побеседовал с журналистами и рассказал, что не только раскаялся, но и не прятался все эти семь лет в федеральном розыске.
Насчет того, почему он так долго скрывался, если чувствовал свою вину, Мамедов сказал «Я просто уехал». По его словам, к нему было слишком много внимания со стороны прессы.
— В этом году было 600 подобных ДТП, почему именно ко мне такой интерес — непонятно, — недоумевает подсудимый. — Кто вам сказал, что я скрывался? насколько мне известно, в федеральном розыске сейчас 10 млн человек, они не сидят в комнате и не смотрят в окно. Пресса озвучила, что проводилась тайная спецоперация, чуть ли не морские котики меня искали. Чистое вранье.
По словам Мамедова, о его намерении сдаться все были оповещены. «Все знали, что я приеду. Я приехал в Дзержинский райотдел, пришел в отдел розыска. Прежде заявление написал, отправил в суд с просьбой возобновить мое дело и назначить день судебного заседания. В отделе розыска у меня приняли явку с повинной, написали рапорт, взяли объяснение. И все, отправили в следственный изолятор», — рассказывает обвиняемый. После этого его увели сотрудники полиции.
Следуя за своим представителем Галиной Акмурзиной, Алхат сказал: «Я приехал сюда сам по достижении своего совершеннолетия. Я верил всегда что рано или поздно его поймают, пускай мне всего лишь 21, и я, возможно, слишком юный. Тогда я был ребенком и не был готов. Я, честно говоря, и сейчас не готов, мне хотелось бы иметь соответствующее образование, чтобы быть грамотным в некоторых вопросах. Я хочу добиться максимального наказания с точки зрения закона. Мы готовы обжаловать решения и доводить дело до конца».
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