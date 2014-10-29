Мастер УК предстанет перед судом за свалившуюся на женщину с ребенком глыбу снега

Потерпевшие вышли из подъезда, где находились в гостях у знакомых вместе супругом и еще одним полуторагодовалым ребенком. Отец семейства успел оттолкнуть сына от схода снега, а женщину с коляской и находящимся в нем ребенком, накрыло полностью.