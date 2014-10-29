Мастер УК предстанет перед судом за свалившуюся на женщину с ребенком глыбу снега

Posted 29 октября 2014, 10:24
Published 29 октября 2014, 10:24
Modified 2 марта 2023, 17:12
Updated 2 марта 2023, 17:12
В Губахинский городской суд направлено уголовное дело в отношении мастера управляющей компании, который обвиняется в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
10 марта 2014 года, в результате обвала снежной массы и наледи с крыши жилого дома расположенного адресу: проспект Ленина, 6, пострадали молодая женщина и ее полугодовалый ребенок.
Потерпевшие вышли из подъезда, где находились в гостях у знакомых вместе супругом и еще одним полуторагодовалым ребенком. Отец семейства успел оттолкнуть сына от схода снега, а женщину с коляской и находящимся в нем ребенком, накрыло полностью.
Мужчина принялся руками откапывать потерпевших. Ребенка от травм спас козырек коляски, а у женщины имелись начальные признаки асфиксии. Кроме того, потерпевшие получили многочисленные ссадины и кровоподтеки лица и рук.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, инцидент произошел из-за бездействия должностных лиц управляющей компании ООО «УК «Управление городского хозяйства» на обслуживании которой находился дом.
Дело в том, что уборка снега с крыши не производилась и на ней образовался снежный покров более 1,5 метров при норме не более 30 см.
За совершение данного преступления мастеру управляющей компании может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.