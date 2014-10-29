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Posted 29 октября 2014, 04:44

Published 29 октября 2014, 04:44

Modified 2 марта 2023, 17:13

Updated 2 марта 2023, 17:13

Пермская медицинская академия получила статус университета

29 октября 2014, 04:44
Приказ об этом был подписан на днях в Министерстве здравоохранения.

Пермская государственная медицинская академия имени Е.А. Вагнера получила статус университета. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве здравоохранения РФ 27 октября 2014 года.

Сейчас в вузе учатся более 3300 студентов, в том числе из 18 стран дальнего и ближнего зарубежья, 550 интернов, 300 ординаторов, 170 аспирантов. Ежегодно повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку 2200 врачей.

#Здоровье#Пгму
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