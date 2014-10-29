Пермская медицинская академия получила статус университета

Сейчас в вузе учатся более 3300 студентов, в том числе из 18 стран дальнего и ближнего зарубежья, 550 интернов, 300 ординаторов, 170 аспирантов. Ежегодно повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку 2200 врачей.