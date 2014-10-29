По вине «Аэрофлота» сорвалась свадебная поездка пермяков ценой в 1 млн рублей

Овербукинг — стратегия продажи товаров или услуг, при которой продавец сознательно принимает на себя больше обязательств, чем может выполнить в расчете на то, что не все из обязательств в действительности придется исполнять. Изъян этой стратегии в риске, что на рейс зарегистрируется больше пассажиров, чем есть мест, после чего кто-то неизбежно остается на земле. Лучшее, на что могут рассчитывать в таком случае пострадавшие — денежная компенсация, питание и отдых в гостинице.