По вине «Аэрофлота» сорвалась свадебная поездка пермяков ценой в 1 млн рублей

Posted 29 октября 2014, 08:00
Published 29 октября 2014, 08:00
Modified 2 марта 2023, 17:13
Updated 2 марта 2023, 17:13
— Других людей запустили в самолет, а нас оставили как лишних пассажиров, — рассказывают корреспонденту Properm.ru пермяки, свадебное путешествие которых на тихоокеанский остров оборвалось в пермском аэропорту.
Наталья и Алексей продумывали свадьбу весь год: 27 октября в 13:10 молодожены должны были вылететь из Перми в Москву, оттуда — в Сеул, из Сеула — в Нади. На островах Фиджи пару ожидал свадебный фотограф и дорогой отель а также катера и вертолеты. Но тщательно выстроенный план развалился уже в Перми.
— Мы купили билеты в «Аэрофлоте» более чем за месяц, на рейсы «Пермь-Москва» и «Москва-Сеул». - рассказывает Наталья. — Пришли на регистрацию вовремя, но нам сказали, что мест в самолете нет. Затем стали говорить, мол, «подождите-подождите», вдруг на борт никто не поднимется. В итоге они предложили полететь только одному из нас. Получается, весь маршрут нашего свадебного путешествия поломался.
По рассказам собеседницы портала, пассажирам сказали откровенно: билетов на рейс было продано больше, чем мест в самолете.
— Я узнала, что эта ситуация называется «овербукинг». Подобная практика существует в авиакомпаниях, они продают больше билетов, чем мест в самолете. Таким образом они стараются покрыть свои финансовые затраты, - негодует собеседница Properm.ru. — Бывает что человек заболел, не пришел. Тогда авиакомпания начинает перепродажу билетов.
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Овербукинг — стратегия продажи товаров или услуг, при которой продавец сознательно принимает на себя больше обязательств, чем может выполнить в расчете на то, что не все из обязательств в действительности придется исполнять. Изъян этой стратегии в риске, что на рейс зарегистрируется больше пассажиров, чем есть мест, после чего кто-то неизбежно остается на земле. Лучшее, на что могут рассчитывать в таком случае пострадавшие — денежная компенсация, питание и отдых в гостинице.
— Мы спросили, почему нам не хватило места, ведь мы за месяц эти билеты купили. Ответили, что надо было за три часа приехать в аэропорт, чтобы первыми сесть в самолет. Понимаете, это такая лотерея: купил билет «Аэрофлота» и думаешь, улетишь ты сегодня или нет! — иронизирует Наталья.
После того как самолет улетел, без пяти минут молодожены оказались без поддержки сотрудников компании.
— Ольга (представитель авиакомпании — Properm.ru) улыбнулась нам в лицо и говорит: «Так вы перепишите свое свадебное путешествие!» И ржет стоит. Я была готова ее убить! — возмущается невеста. — Она не пыталась исправить ошибку, как-то сгладить вину авиакомпании. Сказала четко: «Продали билетов больше, чем мест в самолете». Затем просто бросила нас с проблемой и ушла на второй этаж. Мы побежали за ней, она предложила изначально нулевую альтернативу: самолет авиакомпании S7, который летел в Москву следующим рейсом, был полон.
Вчера, 28 октября, молодожены побывали в офисе директора пермского офиса «Аэрофлота». - Екатерина (Екатерина Мирошникова, директор пермского филиала «Аэрофлота» — Properm.ru) нам предложила переписать путешествие за свой счет и потом предъявить все эти чеки «Аэрофлоту». Но при этом сказала, что моральный ущерб и прочие убытки, а они не хилые, в любом случае придется возвращать через суд. — рассказывает женщина. — Не факт, что что-то получится отсудить.
В разговоре с корреспондентом Properm.ru директор пермского филиала компании «Аэрофлот» Екатерина Мирошникова призналась, что произошла «очень неприятная ситуация», но отметила, что это «мировая практика».
— Мы пытаемся что-то сделать. Звонить в «Корейские авиалинии», у которых был куплен билет на рейс из Сеула в Нади, просить другое время у фотографа, отсрочить дату заселения в отель… Но все просят доплатить. — говорит Наталья. — Наше путешествие и так недешевое, под миллион рублей. Сейчас уже деньги под заем идут, ведь нам не хочется лишать себя праздника.
По возвращении из свадебного путешествия в Пермь, молодоженов ждет расплата с друзьями и близкими, у которых они заняли деньги на доплату за отель, фотографу и «Корейским авиалиниям», а также — суд с «Аэрофлотом».