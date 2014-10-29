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Posted 29 октября 2014, 02:10

Published 29 октября 2014, 02:10

Modified 2 марта 2023, 17:13

Updated 2 марта 2023, 17:13

В Пермь приедут десятки ведущих инженеров со всей России

29 октября 2014, 02:10
Пермский край – регион с развитой промышленной экономикой и высоким научным потенциалом. Доказательством этого утверждения станет организация масштабного общероссийского события, местом проведения которого станет именно столица Прикамья.

Инженерно-Промышленный Форум — «пермский» только по названию. На самом деле, проект объединит десятки ведущих специалистов из разных регионов России. На 2 дня для участия в дискуссиях и круглых столах в Перми соберутся представители региональных и федеральных органов власти, известные научные деятели, инженеры и инвесторы. В их числе — полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и многие другие эксперты.

Практически в режиме нон-стоп им предстоит обсудить важные проблемы и перспективы развития отечественной промышленности. Ключевыми темами для дискуссий станут подготовка инженерных кадров «под ключ», современная организация и системы управления производством, практическое вовлечение университетской науки в процесс создания новых продуктов, формирование условий для опережающего развития страны на базе технологий шестого технологического уклада.

Помимо содержательных докладов и лекций, в рамках форума состоятся экскурсии на ведущие предприятия Пермского края с представлением лучших практик отраслевого дуального образования, посещение новой производственной линии Пермской научно-производственной приборостроительной компании и презентация территориальных инновационных кластеров региона. Другим значимым мероприятием станет конкурс для программистов и аналитиков «Хакатон. Открытый регион».

Стоит отметить, что Пермский Инженерно-Промышленный Форум будет проходить при поддержке Правительства Пермского края и продлится с 6 по 7 ноября на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка».

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