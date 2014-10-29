В Пермь приедут десятки ведущих инженеров со всей России

Инженерно-Промышленный Форум — «пермский» только по названию. На самом деле, проект объединит десятки ведущих специалистов из разных регионов России. На 2 дня для участия в дискуссиях и круглых столах в Перми соберутся представители региональных и федеральных органов власти, известные научные деятели, инженеры и инвесторы. В их числе — полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и многие другие эксперты.