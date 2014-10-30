Березники. Смотрим на прошлые и будущие провалы с высоты птичьего полета

Posted 30 октября 2014, 04:19
Published 30 октября 2014, 04:19
Modified 2 марта 2023, 17:12
Updated 2 марта 2023, 17:12
Три из четырех березниковских провалов образовались после затопления шахты первого рудоуправления, или БКПРУ-1 в 2006 году. Примерно через год — провалилась земля около фабрики технической соли прямо на территории предприятия.
В 2010 году на станции Березники, которая расположена над затопленным БРУ-1 произошел новый провал. В результате был прекращен транзит через станцию Березники, все 14 путей грузового, пассажирского и сортировочного парка были укорочены на одну треть и стали тупиковыми. В 2011 году, к первой годовщине появления, провал был засыпан, однако это не позволило полностью восстановить станцию. Через два года, после оседания засыпанного грунта, на месте воронки вновь образовалось озеро. Провал на территории станции стал третьим по счету и величине из березниковских провалов и получил народное название «Малыш»
4 декабря 2011 года севернее здания шахтностроительного управления, недалеко от станции Березники, произошёл новый, четвертый по счету провал. Сейчас провал 3 и 4 представляет из себя одно озеро.
Железную дорогу пришлось перестраивать. В несколько этапов построены новые участки железной дороги в обход границы шахтных полей. К 2012 году реконструкция была закончена, минудобрения теперь можно безопасно вывозить по железной дороге.
В 2012 появилась новая опасная зона — около площади Решетова. Асфальт и стены домов покрываются трещинами. В любой момент, скорее всего весной, произойдет очередной провал.
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Вы можете посмотреть и другие фоторепортажи автора, например: «Большая вода в Усолье», «Пермь окраинная: «воздушные» снимки Гайвы и КамГЭС», съемки в районе железнодорожного вокзала Пермь-2, «Зимний мыс Стрелка с воздуха».
Кстати, посмотреть на проблему «по-другому» вам поможет «наземный» фоторепортаж из Березников. После неоднократных провалов грунта на территории Березников несколько домов северной столицы Пермского края были расселены и снесены. Мы сделали фоторепортаж из той части города, где заброшенные здания не стали сносить.