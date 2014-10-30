Березники. Смотрим на прошлые и будущие провалы с высоты птичьего полета

В 2010 году на станции Березники, которая расположена над затопленным БРУ-1 произошел новый провал. В результате был прекращен транзит через станцию Березники, все 14 путей грузового, пассажирского и сортировочного парка были укорочены на одну треть и стали тупиковыми. В 2011 году, к первой годовщине появления, провал был засыпан, однако это не позволило полностью восстановить станцию. Через два года, после оседания засыпанного грунта, на месте воронки вновь образовалось озеро. Провал на территории станции стал третьим по счету и величине из березниковских провалов и получил народное название «Малыш»