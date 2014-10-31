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Posted 31 октября 2014, 06:32

Published 31 октября 2014, 06:32

Modified 2 марта 2023, 17:12

Updated 2 марта 2023, 17:12

Администрацию Пермского района возглавил Владимир Цветов

31 октября 2014, 06:32
Из двух кандидатур депутаты земского собрания Пермского края, выбрали его.

Вчера на заседании земского собрания Пермского района был избран новый глава районной администрации. Им стал бывший вице-премьера краевого правительства, замглавы администрации района Владимир Цветов.

Всего на выбор депутатов было представлено две кандидатуры, сообщает «Ъ». Вторым был экс-глава Кукуштанского сельского поселения Сергей Никитин.

#Регион#Администрация Пермского района#Владимир Цветов#Сергей Никитин
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