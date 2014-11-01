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Posted 1 ноября 2014, 06:02

Published 1 ноября 2014, 06:02

Modified 2 марта 2023, 17:12

Updated 2 марта 2023, 17:12

Полицейские в Перми задержали женщину с партией героина

1 ноября 2014, 06:02
Подозреваемая в сбыте наркотических средств арестована.

В Свердловском районе Перми полицейские пресекли факт сбыта наркотических средств в крупном размере. При попытке реализовать свыше 40 граммов героина была задержана 42-летняя женщина. Сделку она планировала совершить прямо у своего дома.

В дальнейшем полицейскими был проведён обыск в ее квартире, где был обнаружен еще один пакетик с запрещённым веществом. Исследование подтвердило, что в обоих случаях в свертках находился героин, общей массой 43,3 грамма.

По факту попытки сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению источника приобретения героина, сообщают в Главном управлении МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Наркотики#Героин
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