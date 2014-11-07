В Прикамье повесились 18-летние парень и девушка

Напомним, 9 октября около Соборной площади было обнаружено тело повесившегося на дереве 28-летнего мужчины. Его опознали в тот же день, при нем нашли два сотовых телефона и документы. Оказалось, что погибший являлся сотрудником банка и приехал в Пермь в командировку. Известно, что молодой человек не был женат и не имел детей. Видимых причин суицида у него не было. Мужчина имел высшее образование и стабильный заработок. В Октябрьском районе у него осталась девушка и родители. Предсмертную записку погибший не оставил, близким людям ни на что не жаловался, долгов не было, наркотики не употреблял. Следователи сделали вывод, что мужчина покончил с собой из-за интеллектуального и эмоционального переутомления.