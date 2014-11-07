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Posted 7 ноября 2014, 06:55

Published 7 ноября 2014, 06:55

Modified 9 января, 14:11

Updated 9 января, 14:11

В Прикамье повесились 18-летние парень и девушка

В Прикамье повесились 18-летние парень и девушка

7 ноября 2014, 06:55
Фото: Properm.ru.
Трагедия произошла в поселке Ергач Кунгурского района 6 ноября.

Вчера, 6 ноября, в поселке Ергач Кунгурского района повесились 18-летние парень и девушка. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в следственном комитете по Пермскому краю, молодые люди покончили с собой, закрывшись в доме у юноши. Родственникам пришлось выламывать стену надворных построек, чтобы попасть внутрь.

Девушка и парень оставили по предсмертной записке, содержание которых пока не разглашается. Причина поступка неизвестна, следователи проводят проверку. По предварительным данным, на телах не обнаружено признаков насильственной смерти. «Данных о том, что молодые люди принадлежали к какой-либо субкультуре или входили в какую-либо секту — нет», — сообщили в СК.

Напомним, 9 октября около Соборной площади было обнаружено тело повесившегося на дереве 28-летнего мужчины. Его опознали в тот же день, при нем нашли два сотовых телефона и документы. Оказалось, что погибший являлся сотрудником банка и приехал в Пермь в командировку. Известно, что молодой человек не был женат и не имел детей. Видимых причин суицида у него не было. Мужчина имел высшее образование и стабильный заработок. В Октябрьском районе у него осталась девушка и родители. Предсмертную записку погибший не оставил, близким людям ни на что не жаловался, долгов не было, наркотики не употреблял. Следователи сделали вывод, что мужчина покончил с собой из-за интеллектуального и эмоционального переутомления.

#Происшествия#Суицид#Самоубийство
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