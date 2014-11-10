В Прикамье пьяная женщина потеряла сумку и заявила об ограблении

Posted 10 ноября 2014, 07:41
Published 10 ноября 2014, 07:41
Modified 2 марта 2023, 17:09
Updated 2 марта 2023, 17:09
В дежурную часть Очерского МВД России обратилась женщина 1955 года рождения с заявлением о грабеже. Она пояснила, что на одной из центральных улиц города злоумышленники открыто похитили у нее сумку с документами и продуктами.
Сотрудники полиции попросили потерпевшую уточнить адрес, где произошел грабеж. Женщина призналась, что употребляла спиртное в лесопарковой зоне, в придорожном месте отдыха, где и была обнаружена ее сумка.
При повторном опросе женщина пояснила, что не помнила всего происшедшего. Когда она обнаружила пропажу документов, решила сообщить в полицию о совершенном в отношении нее преступлении. Сейчас по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.