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Posted 10 ноября 2014, 07:41

Published 10 ноября 2014, 07:41

Modified 2 марта 2023, 17:09

Updated 2 марта 2023, 17:09

В Прикамье пьяная женщина потеряла сумку и заявила об ограблении

10 ноября 2014, 07:41
Сейчас по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Очерского МВД России обратилась женщина 1955 года рождения с заявлением о грабеже. Она пояснила, что на одной из центральных улиц города злоумышленники открыто похитили у нее сумку с документами и продуктами.

Сотрудники полиции попросили потерпевшую уточнить адрес, где произошел грабеж. Женщина призналась, что употребляла спиртное в лесопарковой зоне, в придорожном месте отдыха, где и была обнаружена ее сумка.

При повторном опросе женщина пояснила, что не помнила всего происшедшего. Когда она обнаружила пропажу документов, решила сообщить в полицию о совершенном в отношении нее преступлении. Сейчас по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Майл#Пьяная девушка
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