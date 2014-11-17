Антимонопольщики завели дело на перевозчика, у которого нет договора с мэрией

Пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам недобросовестной конкуренции в отношении ИП Зарипова. Он занимается пассажирскими перевозками по маршруту М-6 «Микрорайон Парковый — Микрорайон Липовая гора», не имея при этом соответствующего договора с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми.