Антимонопольщики завели дело на перевозчика, у которого нет договора с мэрией

Posted 17 ноября 2014, 13:30
Published 17 ноября 2014, 13:30
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам недобросовестной конкуренции в отношении ИП Зарипова. Он занимается пассажирскими перевозками по маршруту М-6 «Микрорайон Парковый — Микрорайон Липовая гора», не имея при этом соответствующего договора с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми.
Как сообщает пермское УФАС, маршрут Зарипова частично дублирует маршруты №19 «Ипподром — микрорайон Липовая гора» и № 74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка». Оба маршрута обслуживает перевозчик ИП Игорь Колесников, который и пожаловался в антимонопольный орган.