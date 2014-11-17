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Posted 17 ноября 2014, 13:30

Published 17 ноября 2014, 13:30

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Антимонопольщики завели дело на перевозчика, у которого нет договора с мэрией

Антимонопольщики завели дело на перевозчика, у которого нет договора с мэрией

17 ноября 2014, 13:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Маршрут М-6 частично дублирует маршруты №19 и №74, что считается недобросовестной конкуренцией.

Пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам недобросовестной конкуренции в отношении ИП Зарипова. Он занимается пассажирскими перевозками по маршруту М-6 «Микрорайон Парковый — Микрорайон Липовая гора», не имея при этом соответствующего договора с Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми.

Как сообщает пермское УФАС, маршрут Зарипова частично дублирует маршруты №19 «Ипподром — микрорайон Липовая гора» и № 74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка». Оба маршрута обслуживает перевозчик ИП Игорь Колесников, который и пожаловался в антимонопольный орган.

#Происшествия#Уфас#Антимонопольное законодательство#Антимонопольная служба
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