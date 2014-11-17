Бывший директор «Перспективы» и «Ермака» возглавил Сбербанк в Набережных Челнах

Напомним, в Перми Константин Подвальный долгое время работал в финансовой группе «Ермак». С 2005 по 2008 год занимал должность генерального директора в одноименной инвестиционной компании, а с 2008 по 2011 год — гендиректора в управляющей компании «Ермак». В ноябре 2011 года Подвальный трудоустроился в группу компаний «Перспектива», где проработал до февраля 2012 года.