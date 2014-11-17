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Posted 17 ноября 2014, 14:45

Published 17 ноября 2014, 14:45

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Бывший директор «Перспективы» и «Ермака» возглавил Сбербанк в Набережных Челнах

Бывший директор «Перспективы» и «Ермака» возглавил Сбербанк в Набережных Челнах

17 ноября 2014, 14:45
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Из структур ФГ «Ермак» Константин Подвальный ушел в 2011 году, ГК «Перспектива» он покинул в 2012 году. Теперь пермяк будет развивать Сбербанк в Татарстане.

Пермяк Константин Подвальный возглавил отделение Сбербанка России в Набережных Челнах (Татарстан).

«Мой первый рабочий день в должности управляющего Набережночелнинским отделением «Банка Татарстан» Сбербанка России прошел 11 ноября, — рассказал Properm.ru Подвальный. — Набережные Челны — полумиллионный город, для меня это новый регион, новая команда. Я был в кадровом резерве Сбербанка — поступило предложение, я его принял и поехал сюда. Теперь передо мной стоят задачи по развитию бизнеса Сбербанка, упрочению отношений с клиентами, привлечению новых клиентов».

Подвальный добавил, что теперь его деловые контакты с Пермью будут приостановлены.

Напомним, в Перми Константин Подвальный долгое время работал в финансовой группе «Ермак». С 2005 по 2008 год занимал должность генерального директора в одноименной инвестиционной компании, а с 2008 по 2011 год — гендиректора в управляющей компании «Ермак». В ноябре 2011 года Подвальный трудоустроился в группу компаний «Перспектива», где проработал до февраля 2012 года.

Объясняя причины своего ухода из «Перспективы», Подвальный рассказывал Properm.ru, что решил заняться собственным бизнесом. Детали нового проекта он не уточнял.

#Банки#Кадровые перестановки#Сбербанк
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