Джереми Кларксон о трамваях: Преступная трата денег и верный рецепт катастрофы

Posted 17 ноября 2014, 10:42
Published 17 ноября 2014, 10:42
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Колонка с размышлениями Джереми Кларксона об общественном транспорте была опубликована на прошлой неделе в Top Gear Russia. В характерной желчной манере маэстро прошелся по автобусам и, особенно, трамваям:
— Фанаты этого чуда пишут в Интернете, что трамвай — это поезд, который может ходить по центру города. Но мы-то знаем, что в Интернете пишут исключительно косоглазые психи, и этот их миф нужно сразу развенчать. Поезд — транспорт для больших расстояний, а ходит он только по прямой. Он не может ходить по центру города, потому что не может на светофорах поворачивать налево и направо.
Нет! Трамвай — это автобус, а как мы уже выяснили, автобус только зря занимает место. Хотя трамвай даже хуже, чем автобус, потому что работает от электрических проводов над головой. То есть многие улицы города надо покрыть сетью кабелей высокого напряжения, а это очень опасно не только для таких рослых людей, как я, но и для маленьких детей. Нам не раз говорили, что электричество (от мобильников, ветряных и прочих электростанций) вызывает рак.
Есть и другая проблема. Поскольку трамваю нужен контакт с проводами, по которым электричество идет к моторам, его водитель не сможет свернуть, если кто-то бросится под колеса. Ему придется ехать вперед, залепляя лобовое стекло кровавой кашей.
Бардака на улицах, где есть автомобили, пешеходы, велосипедисты и грузовики, и так хватает. Это верный рецепт катастрофы. Но когда туда попадут еще и ограниченные, прямолинейные трамваи, мы в два счета победим жилищный кризис. Потому что все вымрут.
Тут мне вспоминается Эдинбург. Новая трамвайная линия открылась там несколько недель назад, и в онлайн-новостях BBC ее называли полным успехом. Но такого не бывает. Горожанам пришлось шесть лет жить с перекрытыми улицами и дорожными работами, и все, что они получили, это 14-километровую линию, которая обошлась в результате дороже 700 млн фунтов. Вдвое дороже, чем намечалось.
£700 млн — это по £1400 на брата, считая женщин и детей. Было бы дешевле подарить каждой семье новый BMW i3. Это преступная трата денег, и все ради того, чтобы доезжать из центра города до аэропорта на шесть секунд быстрее, чем раньше.