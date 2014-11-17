Джереми Кларксон о трамваях: Преступная трата денег и верный рецепт катастрофы

Нет! Трамвай — это автобус, а как мы уже выяснили, автобус только зря занимает место. Хотя трамвай даже хуже, чем автобус, потому что работает от электрических проводов над головой. То есть многие улицы города надо покрыть сетью кабелей высокого напряжения, а это очень опасно не только для таких рослых людей, как я, но и для маленьких детей. Нам не раз говорили, что электричество (от мобильников, ветряных и прочих электростанций) вызывает рак.