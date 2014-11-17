Эпидемический порог в Перми превышен на 18,6%

В Перми заболели 7850 человек, недельный эпидемический порог превышен на 18,6%. В лечебно — профилактические организации края госпитализированы 558 человек, среди них 533 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, вирусы гриппа не обнаружены. С 10 по 16 ноября в Прикамье зарегистрировано 359 случаев внебольничных пневмоний, из них 192 — среди детей в возрасте до 14 лет.