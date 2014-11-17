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Posted 17 ноября 2014, 13:54

Published 17 ноября 2014, 13:54

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Эпидемический порог в Перми превышен на 18,6%

Эпидемический порог в Перми превышен на 18,6%

17 ноября 2014, 13:54
Фото: Properm.ru.
Связано это с увеличением заболевших ОРВИ школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18,5 тыс. заболевших ОРВИ. Недельный эпидемический порог превышен на 16%. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, повышение отмечается за счет школьников 7–14 лет.

В Перми заболели 7850 человек, недельный эпидемический порог превышен на 18,6%. В лечебно — профилактические организации края госпитализированы 558 человек, среди них 533 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, вирусы гриппа не обнаружены. С 10 по 16 ноября в Прикамье зарегистрировано 359 случаев внебольничных пневмоний, из них 192 — среди детей в возрасте до 14 лет.

В стационарах находится 277 человек, 0,5% из них — с тяжелым течением заболевания. Эпидемиологи напоминают, что до начала эпидемического подъема гриппом и ОРВИ еще есть время для проведения вакцинации против гриппа.

#Здоровье#Эпидемия#Орви
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