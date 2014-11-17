Эпидемический порог в Перми превышен на 18,6%

Posted 17 ноября 2014, 13:54
Published 17 ноября 2014, 13:54
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18,5 тыс. заболевших ОРВИ. Недельный эпидемический порог превышен на 16%. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, повышение отмечается за счет школьников 7–14 лет.
В Перми заболели 7850 человек, недельный эпидемический порог превышен на 18,6%. В лечебно — профилактические организации края госпитализированы 558 человек, среди них 533 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, вирусы гриппа не обнаружены. С 10 по 16 ноября в Прикамье зарегистрировано 359 случаев внебольничных пневмоний, из них 192 — среди детей в возрасте до 14 лет.
В стационарах находится 277 человек, 0,5% из них — с тяжелым течением заболевания. Эпидемиологи напоминают, что до начала эпидемического подъема гриппом и ОРВИ еще есть время для проведения вакцинации против гриппа.