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Posted 17 ноября 2014, 14:06

Published 17 ноября 2014, 14:06

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Стоимость ледового городка в Перми выросла на 4 млн рублей

Стоимость ледового городка в Перми выросла на 4 млн рублей

17 ноября 2014, 14:06
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Первый конкурс по выбору подрядчика сорвался из-за низкой стоимости контракта.

«Агентство социокультурных проектов» Перми увеличило максимальную стоимость контракта на строительство, эксплуатацию и демонтаж ледового городка в краевом центре до 25,9 млн рублей. Конкурс, который проводился с середины октября по 11 ноября, предусматривал максимальную цену контракта в 21,9 млн рублей. Цена была увеличена, так как заявки никто не подал.

— Были интересанты, но цена их не устроила, тогда мы сделали анализ по другим регионам и увеличили стоимость проекта, — цитирует «Ъ» собеседника в «Агентстве социокультурных проектов». Прошлой зимой ледовый городок и его обслуживание стоили 35 млн рублей.

Напомним, в основу концепции строительства городка 2015 года под названием «Буква-град» положена литературная тематика, поскольку будущий год объявлен Годом литературы в России. Горки и другие сооружения будут символизировать произведения отечественной и мировой литературы. На объекте должны быть установлены горки «Ледяной дом», «Во весь голос», «Севастопольские рассказы», «Туманность Андромеды», «Цирк», «Серебряный меридиан», «Энциклопедия», входная группа «Алиса в стране чудес», лабиринт «Сады Черномора», ловушка «20000 лье под водой», объекты инфраструктуры и буквы русского алфавита.

#Общество#Ледовый городок
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