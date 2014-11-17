Стоимость ледового городка в Перми выросла на 4 млн рублей

Напомним, в основу концепции строительства городка 2015 года под названием «Буква-град» положена литературная тематика, поскольку будущий год объявлен Годом литературы в России. Горки и другие сооружения будут символизировать произведения отечественной и мировой литературы. На объекте должны быть установлены горки «Ледяной дом», «Во весь голос», «Севастопольские рассказы», «Туманность Андромеды», «Цирк», «Серебряный меридиан», «Энциклопедия», входная группа «Алиса в стране чудес», лабиринт «Сады Черномора», ловушка «20000 лье под водой», объекты инфраструктуры и буквы русского алфавита.