properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2014, 12:34

Published 17 ноября 2014, 12:34

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В сгоревшем доме в Прикамье нашли тела двух женщин

В сгоревшем доме в Прикамье нашли тела двух женщин

17 ноября 2014, 12:34
Фото: Properm.ru.
Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Поздно вечером 16 ноября в деревне Беркутово Кунгурского района после ликвидации пожара в частном деревянном доме были обнаружены тела двух женщин. Личности установлены — погибли 43-летняя хозяйка дома и ее 32-летняя знакомая. СК по Пермскому краю начал доследственную проверку.

Сгоревший дом был отключен от электричества за неуплату. Следователи полагают, что возгорание произошло из-за неисправности самодельного электронагревательного прибора. Видимых телесных повреждений, указывающих на то, что женщины стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила в результате отравления дымом и обширных термических ожогов.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика