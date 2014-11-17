В сгоревшем доме в Прикамье нашли тела двух женщин

Posted 17 ноября 2014, 12:34
Published 17 ноября 2014, 12:34
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Поздно вечером 16 ноября в деревне Беркутово Кунгурского района после ликвидации пожара в частном деревянном доме были обнаружены тела двух женщин. Личности установлены — погибли 43-летняя хозяйка дома и ее 32-летняя знакомая. СК по Пермскому краю начал доследственную проверку.
Сгоревший дом был отключен от электричества за неуплату. Следователи полагают, что возгорание произошло из-за неисправности самодельного электронагревательного прибора. Видимых телесных повреждений, указывающих на то, что женщины стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила в результате отравления дымом и обширных термических ожогов.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.