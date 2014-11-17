В сгоревшем доме в Прикамье нашли тела двух женщин

Сгоревший дом был отключен от электричества за неуплату. Следователи полагают, что возгорание произошло из-за неисправности самодельного электронагревательного прибора. Видимых телесных повреждений, указывающих на то, что женщины стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила в результате отравления дымом и обширных термических ожогов.