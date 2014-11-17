properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2014, 13:03

Published 17 ноября 2014, 13:03

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Всего 10 автошкол в Пермском крае могут готовить к экзамену «на права». Список внутри

Всего 10 автошкол в Пермском крае могут готовить к экзамену «на права». Список внутри

17 ноября 2014, 13:03
Фото: Properm.ru.
Еще несколько десятков заявок от автошкол находится на рассмотрении в Госавтоинспекции.

На 12 ноября подали заявки на согласование программ обучения 49 автошкол Пермского края, согласовали — 36. По материально-технической базе было подано около 40 заявок, согласовали пока что только 8. При этом 2 автошколы получили отказы, остальные находится на стадии рассмотрения. Таким образом, сейчас в Пермском крае осуществлять подготовку водителей для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения могут всего лишь 8 автошкол. Об этом сообщил начальник ГИБДД по Пермскому краю Олег Чуркин в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям в ПДД с 15 ноября 2014 года. За неделю «разрешение» на официальную работу получили еще 2 автошколы.

Всего на територии Прикамья действует 151 автошкола. При этом, с учетом постоянного усложнения процедуры получения водительского удостоверения, уровень сдачи экзамена с первого раза в 2013 году составлял 26%. В 2014 году уровень снизился — с первого раза сдают экзамен лишь 12% курсантов.

Между тем, эти цифры находят отражение и в уровни аварийности на дорогах Прикамья. Количество ДТП, совершенных по вине водителей со стажем до трех лет, в 2014 году снизился на 13,5%. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе зафиксировано снижение числа аварий с начинающими водителями на 7,2%, в среднем по России — на 7,5%.

Properm.ru выяснил, какие автошколы уже сейчас имеют лицензию министерства образования, согласованную типовую программу и утвержденную материально-техническую базу.

Автошкола Город Рабочие программы
НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России» г. Пермь, ул. Саранская A, A1, B, BE, C, D, M
Филиал НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России» г. Пермь, б-р Гагарина A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M
АНО «Автошкола"Дилижанс» с.Большая Соснова A, B, C, CE
ГБОУ СПО «КАТК» г. Кунгур B, C
ГБПОУ «КЦО № 1» г. Кунгур A, B, C, CE
НОУ «Автошкола «Авто+» г. Чердынь A, B, C, CE, D
НОУ «Губахинский учебный центр» г. Губаха A, B, BE, C, CE, D
НОУ ДПО «Березниковский региональный центр ДОСААФ России» г. Березники A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M
НОУ НПО «Березниковская академия водительского мастерства «Лидер» г. Березники A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, M
ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России г. Пермь B

Список «легитимных» автошкол доступен на сайте краевой Госавтоинспекции. Список обновляется ежедневно — проверяйте его перед тем, как нести документы в автошколу.

Напомним, с 15 ноября 2014 изменился ряд положений в законодательстве РФ, регламентирующих обучение вождению и сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. Коротко об изменениях:

— Сдавать «на права» гражданин РФ теперь может в любом субъекте Российской Федерации;
— К сдаче экзамена допускается лицо, прошедшее обучение в автошколе. Самоподготовка не допускается;
— Ужесточаются требования к экзаменаторам (сотрудникам ГИБДД): возраст экзаменатора должен составлять не менее 25 лет, образование — только высшее, обязательное наличие водительской категории по принимаемой на экзамене категории, водительский стаж — от 5 лет;
— Предумотрена сдача экзамена на автомобиле с автоматической коробкой с получением прав с пометкой «только на автомате». Сдавшие экзамен «на механике» допускаются к управлению автомобилем с любой коробкой передач;
— Допускается сдача экзаменов на получение водительского удостоверения для несовершеннолетних — только с 16 лет и только с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей;
— Сроки пересдачи: первая пересдча возможна через 7 дней, вторая — еще через 7 дней, третья- лишь через 30 суток;
— Допускается сдача экзамена на базе учебного заведения при его соответствии всем необходимым требованиям, наличии лицензии и аккредитации.

#Мнения#Авто#Автошкола
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика