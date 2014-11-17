Всего 10 автошкол в Пермском крае могут готовить к экзамену «на права». Список внутри

Posted 17 ноября 2014, 13:03
Published 17 ноября 2014, 13:03
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
На 12 ноября подали заявки на согласование программ обучения 49 автошкол Пермского края, согласовали — 36. По материально-технической базе было подано около 40 заявок, согласовали пока что только 8. При этом 2 автошколы получили отказы, остальные находится на стадии рассмотрения. Таким образом, сейчас в Пермском крае осуществлять подготовку водителей для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения могут всего лишь 8 автошкол. Об этом сообщил начальник ГИБДД по Пермскому краю Олег Чуркин в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям в ПДД с 15 ноября 2014 года. За неделю «разрешение» на официальную работу получили еще 2 автошколы.
Всего на територии Прикамья действует 151 автошкола. При этом, с учетом постоянного усложнения процедуры получения водительского удостоверения, уровень сдачи экзамена с первого раза в 2013 году составлял 26%. В 2014 году уровень снизился — с первого раза сдают экзамен лишь 12% курсантов.
Между тем, эти цифры находят отражение и в уровни аварийности на дорогах Прикамья. Количество ДТП, совершенных по вине водителей со стажем до трех лет, в 2014 году снизился на 13,5%. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе зафиксировано снижение числа аварий с начинающими водителями на 7,2%, в среднем по России — на 7,5%.
Properm.ru выяснил, какие автошколы уже сейчас имеют лицензию министерства образования, согласованную типовую программу и утвержденную материально-техническую базу.
|Автошкола
|Город
|Рабочие программы
|НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России»
|г. Пермь, ул. Саранская
|A, A1, B, BE, C, D, M
|Филиал НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России»
|г. Пермь, б-р Гагарина
|A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M
|АНО «Автошкола"Дилижанс»
|с.Большая Соснова
|A, B, C, CE
|ГБОУ СПО «КАТК»
|г. Кунгур
|B, C
|ГБПОУ «КЦО № 1»
|г. Кунгур
|A, B, C, CE
|НОУ «Автошкола «Авто+»
|г. Чердынь
|A, B, C, CE, D
|НОУ «Губахинский учебный центр»
|г. Губаха
|A, B, BE, C, CE, D
|НОУ ДПО «Березниковский региональный центр ДОСААФ России»
|г. Березники
|A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M
|НОУ НПО «Березниковская академия водительского мастерства «Лидер»
|г. Березники
|A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, M
|ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России
|г. Пермь
|B
Список «легитимных» автошкол доступен на сайте краевой Госавтоинспекции. Список обновляется ежедневно — проверяйте его перед тем, как нести документы в автошколу.
Напомним, с 15 ноября 2014 изменился ряд положений в законодательстве РФ, регламентирующих обучение вождению и сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. Коротко об изменениях:
— Сдавать «на права» гражданин РФ теперь может в любом субъекте Российской Федерации;
— К сдаче экзамена допускается лицо, прошедшее обучение в автошколе. Самоподготовка не допускается;
— Ужесточаются требования к экзаменаторам (сотрудникам ГИБДД): возраст экзаменатора должен составлять не менее 25 лет, образование — только высшее, обязательное наличие водительской категории по принимаемой на экзамене категории, водительский стаж — от 5 лет;
— Предумотрена сдача экзамена на автомобиле с автоматической коробкой с получением прав с пометкой «только на автомате». Сдавшие экзамен «на механике» допускаются к управлению автомобилем с любой коробкой передач;
— Допускается сдача экзаменов на получение водительского удостоверения для несовершеннолетних — только с 16 лет и только с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей;
— Сроки пересдачи: первая пересдча возможна через 7 дней, вторая — еще через 7 дней, третья- лишь через 30 суток;
— Допускается сдача экзамена на базе учебного заведения при его соответствии всем необходимым требованиям, наличии лицензии и аккредитации.