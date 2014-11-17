Всего 10 автошкол в Пермском крае могут готовить к экзамену «на права». Список внутри

Автошкола Город Рабочие программы НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России» г. Пермь, ул. Саранская A, A1, B, BE, C, D, M Филиал НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России» г. Пермь, б-р Гагарина A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M АНО «Автошкола"Дилижанс» с.Большая Соснова A, B, C, CE ГБОУ СПО «КАТК» г. Кунгур B, C ГБПОУ «КЦО № 1» г. Кунгур A, B, C, CE НОУ «Автошкола «Авто+» г. Чердынь A, B, C, CE, D НОУ «Губахинский учебный центр» г. Губаха A, B, BE, C, CE, D НОУ ДПО «Березниковский региональный центр ДОСААФ России» г. Березники A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M НОУ НПО «Березниковская академия водительского мастерства «Лидер» г. Березники A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, M ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России г. Пермь B

Список «легитимных» автошкол доступен на сайте краевой Госавтоинспекции. Список обновляется ежедневно — проверяйте его перед тем, как нести документы в автошколу.

Напомним, с 15 ноября 2014 изменился ряд положений в законодательстве РФ, регламентирующих обучение вождению и сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. Коротко об изменениях:

— Сдавать «на права» гражданин РФ теперь может в любом субъекте Российской Федерации;

— К сдаче экзамена допускается лицо, прошедшее обучение в автошколе. Самоподготовка не допускается;

— Ужесточаются требования к экзаменаторам (сотрудникам ГИБДД): возраст экзаменатора должен составлять не менее 25 лет, образование — только высшее, обязательное наличие водительской категории по принимаемой на экзамене категории, водительский стаж — от 5 лет;

— Предумотрена сдача экзамена на автомобиле с автоматической коробкой с получением прав с пометкой «только на автомате». Сдавшие экзамен «на механике» допускаются к управлению автомобилем с любой коробкой передач;

— Допускается сдача экзаменов на получение водительского удостоверения для несовершеннолетних — только с 16 лет и только с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей;

— Сроки пересдачи: первая пересдча возможна через 7 дней, вторая — еще через 7 дней, третья- лишь через 30 суток;

— Допускается сдача экзамена на базе учебного заведения при его соответствии всем необходимым требованиям, наличии лицензии и аккредитации.