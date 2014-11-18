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Posted 18 ноября 2014, 07:02

Published 18 ноября 2014, 07:02

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Пермяк сел на 10 суток за то, что хватался за форму сотрудника ДПС

Пермяк сел на 10 суток за то, что хватался за форму сотрудника ДПС

18 ноября 2014, 07:02
Фото: Properm.ru.
Терпения полицейского закончилось, когда после попытки побега молодой человек начал угрожать ему расправой и материться.

В конце октября инспектор ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил скоростной режим. Молодой человек выскочил из салона и бросился бежать. Скрыться ему не удалось: когда его поймали, он предъявил документы и сел в служебный автомобиль.

На этом 23-летний нарушитель не успокоился: он начал вести себя агрессивно, угрожать расправой, материться и хвататься за форму инспектора. Молодого человека доставили в отделение полиции, где выяснилось, что в прошлом году его лишили прав. Проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. За неповиновение молодого человека приговорили к административному аресту на 10 суток, сообщает МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Полицейский#Арест
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