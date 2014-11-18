Пермяк сел на 10 суток за то, что хватался за форму сотрудника ДПС

На этом 23-летний нарушитель не успокоился: он начал вести себя агрессивно, угрожать расправой, материться и хвататься за форму инспектора. Молодого человека доставили в отделение полиции, где выяснилось, что в прошлом году его лишили прав. Проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. За неповиновение молодого человека приговорили к административному аресту на 10 суток, сообщает МВД России по Пермскому краю.