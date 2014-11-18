Пермяк сел на 10 суток за то, что хватался за форму сотрудника ДПС

Posted 18 ноября 2014, 07:02
Published 18 ноября 2014, 07:02
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В конце октября инспектор ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил скоростной режим. Молодой человек выскочил из салона и бросился бежать. Скрыться ему не удалось: когда его поймали, он предъявил документы и сел в служебный автомобиль.
На этом 23-летний нарушитель не успокоился: он начал вести себя агрессивно, угрожать расправой, материться и хвататься за форму инспектора. Молодого человека доставили в отделение полиции, где выяснилось, что в прошлом году его лишили прав. Проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. За неповиновение молодого человека приговорили к административному аресту на 10 суток, сообщает МВД России по Пермскому краю.