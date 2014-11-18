В Березниках дома для переселенцев построит компания из Екатеринбурга

В переселении из потенциально опасной зоны нуждается порядка 12 тыс. человек из 97 многоквартирных жилых домов, треть из которых уже признана аварийными. Для этих целей необходимо построить порядка 250 тыс. кв. м жилья. В краевом бюджете предусмотрены средства на финансирование данных мероприятий в размере 2,5 млрд рублей, такую же сумму перечислит городу ОАО «Уралкалий». Оставшиеся средства выделит федеральный бюджет, и первые из них, в размере 1,25 млрд рублей, в этом году.