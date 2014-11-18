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Posted 18 ноября 2014, 14:11

Published 18 ноября 2014, 14:11

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Березниках дома для переселенцев построит компания из Екатеринбурга

18 ноября 2014, 14:11
ОАО «Корпорация развития Пермского края» подвела итоги конкурса на строительство двух многоквартирных девятиэтажных жилых домов, расположенных в Правобережной части города Березники. Общая площадь двух объектов составит 13,5 тыс. кв. м.

По итогам конкурса было подано две заявки: от ООО «СК Высотка» (Екатеринбург) и ООО «Лидерстрой» (Пермь), сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. Заявка ООО «Лидерстрой» была признана не соответствующей требованиям документации о закупке, победителем было признано ООО «СК Высотка». Цена договора, на строительство нового жилья в Березниках, который планируется заключить в десятидневный срок, составила 407 млн рублей. Все работы по договору должны быть выполнены не позднее 1 сентября 2015 года.

Компания из Екатеринбурга займется строительством двух девятиэтажек в квартале №16 для переселения жителей из аварийных домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии. Общая полезная площадь двух объектов составит более 13,5 тыс. кв. м.

По информации Properm.ru, сроки строительства жилья для переселенцев уже срываются. В соответствии с графиком строительства, первая девятиэтажка должна быть сдана уже в этом году. Судя по итогам конкурса, на смену этому графику появился новый, с более мягкими сроками.

Это не первый пример срыва проекта строительства жилья в Березниках. Несколько лет назад проект микрорайона «Усольский-2» для переселения жителей города из зоны провала ценой в полтора миллиарда рублей также рухнул.

В переселении из потенциально опасной зоны нуждается порядка 12 тыс. человек из 97 многоквартирных жилых домов, треть из которых уже признана аварийными. Для этих целей необходимо построить порядка 250 тыс. кв. м жилья. В краевом бюджете предусмотрены средства на финансирование данных мероприятий в размере 2,5 млрд рублей, такую же сумму перечислит городу ОАО «Уралкалий». Оставшиеся средства выделит федеральный бюджет, и первые из них, в размере 1,25 млрд рублей, в этом году.

Смотрите также наш фоторепортаж о том, как выглядела эта стройка в сентябре этого года, объяснение, почему эти сроки срываются и экскурсию по городу-призраку.

#Недвижимость#Березники#Строительство#Жилье
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