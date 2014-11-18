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Posted 18 ноября 2014, 05:16

Published 18 ноября 2014, 05:16

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми появится 20 новых особо охраняемых природных территорий

В Перми появится 20 новых особо охраняемых природных территорий

18 ноября 2014, 05:16
Фото: Properm.ru.
До 2016 года планируется организовать шесть новых ООПТ, до 2022 года – 20.

В Перми утвержден комплексный план развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Реализация этого плана позволит сформировать природный каркас города, а также сохранить природное и историко-культурное достояние Перми. До 2016 года будет организовано шесть новых ООПТ, до 2022 года — 20.

Максим Куликов, начальник отдела лесов и ООПТ управления по экологии и природопользованию:Помимо сохранения уникальных природных объектов, реализация плана позволит раскрыть рекреационный потенциал и создать условия для полноценного, рационального по отношению к природе отдыха пермяков, предоставит жителям возможность познакомиться с особенностями местной природы.

Напомним, сейчас на территории Перми расположено 11 ООПТ местного и 2 регионального значения, 8 из них находится в городских лесах, площадь которых составляет около 38 тыс. га.

#Общество#Лес#Оопт
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