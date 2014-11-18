В Перми появится 20 новых особо охраняемых природных территорий

В Перми утвержден комплексный план развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Реализация этого плана позволит сформировать природный каркас города, а также сохранить природное и историко-культурное достояние Перми. До 2016 года будет организовано шесть новых ООПТ, до 2022 года — 20.