В Перми появится 20 новых особо охраняемых природных территорий

Posted 18 ноября 2014, 05:16
Published 18 ноября 2014, 05:16
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Перми утвержден комплексный план развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Реализация этого плана позволит сформировать природный каркас города, а также сохранить природное и историко-культурное достояние Перми. До 2016 года будет организовано шесть новых ООПТ, до 2022 года — 20.
Напомним, сейчас на территории Перми расположено 11 ООПТ местного и 2 регионального значения, 8 из них находится в городских лесах, площадь которых составляет около 38 тыс. га.