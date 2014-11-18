В Перми пройдет фотовыставка детей с онкологией

Posted 18 ноября 2014, 13:04
Published 18 ноября 2014, 13:04
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Перми пройдет детская фотовыставка «Я живу. Театр». Она является продолжением проекта «Я живу!», который был организован Благотворительным фондом «Берегиня» в 2013 году и представлял совместное творчество детей с онкологическими заболеваниями и ведущих фотографов города.
В поисках удачного кадра дети побывали за кулисами Театра оперы и балета, зашли в гримёрки, мастерские, репетиционные залы, спустились в оркестровую яму и стали свидетелями генеральных прогонов спектаклей и концертов. Лучшие из детских снимков будут представлены на выставке «Я живу. Театр» в кинотеатре «Премьер» 19 ноября в 15:00.