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Posted 18 ноября 2014, 13:04

Published 18 ноября 2014, 13:04

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми пройдет фотовыставка детей с онкологией

В Перми пройдет фотовыставка детей с онкологией

18 ноября 2014, 13:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
Благотворительный фонд «Берегиня» продолжает добрые традиции и представляет совместный проект детей и профессиональных фотографов.

В Перми пройдет детская фотовыставка «Я живу. Театр». Она является продолжением проекта «Я живу!», который был организован Благотворительным фондом «Берегиня» в 2013 году и представлял совместное творчество детей с онкологическими заболеваниями и ведущих фотографов города.

В поисках удачного кадра дети побывали за кулисами Театра оперы и балета, зашли в гримёрки, мастерские, репетиционные залы, спустились в оркестровую яму и стали свидетелями генеральных прогонов спектаклей и концертов. Лучшие из детских снимков будут представлены на выставке «Я живу. Театр» в кинотеатре «Премьер» 19 ноября в 15:00.

#Здоровье#Детский мир#Рак#Берегиня#Дети с онкологией
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