В Перми пройдет фотовыставка детей с онкологией

В поисках удачного кадра дети побывали за кулисами Театра оперы и балета, зашли в гримёрки, мастерские, репетиционные залы, спустились в оркестровую яму и стали свидетелями генеральных прогонов спектаклей и концертов. Лучшие из детских снимков будут представлены на выставке «Я живу. Театр» в кинотеатре «Премьер» 19 ноября в 15:00.