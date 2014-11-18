В Пермском крае из горящей двухэтажки пожарные спасли четырех человек

Posted 18 ноября 2014, 05:50
Published 18 ноября 2014, 05:50
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Вчера, 17 ноября, в 11:20 произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Очере. К моменту приезда пожарных на первом этаже здания горела кровать, пламя распространялось на стены и потолок.
Одновременно с тушением огня из задымленного подъезда звеном газодымозащитной службы была выведена хозяйка горящей квартиры 1941 года рождения. Со второго этажа по лестнице были спасены женщины 1976 и 1940 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Предварительная причина — неосторожность при курении хозяйки квартиры. По словам женщины, она имела привычку курить в кровати. На момент возникновения пожара находилась в гостиной, почувствовав запах дыма, самостоятельно вышла на лестничную клетку, где находилась до приезда пожарных.