В Пермском крае из горящей двухэтажки пожарные спасли четырех человек

Одновременно с тушением огня из задымленного подъезда звеном газодымозащитной службы была выведена хозяйка горящей квартиры 1941 года рождения. Со второго этажа по лестнице были спасены женщины 1976 и 1940 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.