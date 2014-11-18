В Сбербанке повышены процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц

Сберегательный сертификат — это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат.