В Сбербанке повышены процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц

Posted 18 ноября 2014, 10:10
Published 18 ноября 2014, 10:10
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сбербанк России сообщает о том, что с 17 ноября 2014 года повышаются процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц. Увеличение ставок достигает 2,7 процентных пункта.
С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».
«Сберегательные сертификаты Сбербанка являются отличным средством сбережения и пользуются популярностью у населения, — отметил председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов. — Повышение процентных ставок делает этот финансовый инструмент еще более привлекательным».
Сберегательный сертификат — это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат.
Сберегательные сертификаты Сбербанка занимают примерно 95% рынка сберегательных сертификатов на предъявителя. Портфель сертификатов в Западно-Уральском банке Сбербанка России вырос с начала 2014 года на 17,5% и достиг 21,5 млрд рублей. Число сберегательных сертификатов, находящихся у клиентов Западно-Уральского банка Сбербанка России, превышает 70 тысяч.