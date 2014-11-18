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Posted 18 ноября 2014, 10:10

Published 18 ноября 2014, 10:10

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Сбербанке повышены процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц

В Сбербанке повышены процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц

18 ноября 2014, 10:10
Фото: Properm.ru.
Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам.

Сбербанк России сообщает о том, что с 17 ноября 2014 года повышаются процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц. Увеличение ставок достигает 2,7 процентных пункта.

С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».

«Сберегательные сертификаты Сбербанка являются отличным средством сбережения и пользуются популярностью у населения, — отметил председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов. — Повышение процентных ставок делает этот финансовый инструмент еще более привлекательным».

Сберегательный сертификат — это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат.

Сберегательные сертификаты Сбербанка занимают примерно 95% рынка сберегательных сертификатов на предъявителя. Портфель сертификатов в Западно-Уральском банке Сбербанка России вырос с начала 2014 года на 17,5% и достиг 21,5 млрд рублей. Число сберегательных сертификатов, находящихся у клиентов Западно-Уральского банка Сбербанка России, превышает 70 тысяч.

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