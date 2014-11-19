1,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на предприятии в Перми

Posted 19 ноября 2014, 07:17
Published 19 ноября 2014, 07:17
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Как стало известно от читателей Properm.ru, в районе Липовой горы на неопределенный срок отключено водоснабжение. В пресс-службе «Новогор-Прикамья» сообщили, что аварийное отключение произошло в девять часов вечера 18 ноября. Связано это с аварией на предприятии «Нестле».
— Действительно возникла аварийная ситуация на предприятии, сейчас от них ничего не зависит. Мы, как поставщики воды, должны были запустить резервный водопровод, но с ним тоже возникли проблемы. Работы проводятся со вчерашнего дня. Пока прогнозов никаких нет. Организован подвоз воды, — рассказали корреспонденту портала в «Новогоре».
Без воды остались около 1,5 жителей Перми, поселков Ферма и Фролы. На ул. Героев Хасана от водоснабжения отключены дома №№ 149 б, 151а, 153, 155, 157, 159, 104 (Пермский вино-водочный завод).