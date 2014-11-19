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Posted 19 ноября 2014, 07:17

Published 19 ноября 2014, 07:17

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

1,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на предприятии в Перми

1,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на предприятии в Перми

19 ноября 2014, 07:17
Фото: Properm.ru.
Резервный водопровод, который должен был в этом случае включиться, тоже не работает.

Как стало известно от читателей Properm.ru, в районе Липовой горы на неопределенный срок отключено водоснабжение. В пресс-службе «Новогор-Прикамья» сообщили, что аварийное отключение произошло в девять часов вечера 18 ноября. Связано это с аварией на предприятии «Нестле».

— Действительно возникла аварийная ситуация на предприятии, сейчас от них ничего не зависит. Мы, как поставщики воды, должны были запустить резервный водопровод, но с ним тоже возникли проблемы. Работы проводятся со вчерашнего дня. Пока прогнозов никаких нет. Организован подвоз воды, — рассказали корреспонденту портала в «Новогоре».

Без воды остались около 1,5 жителей Перми, поселков Ферма и Фролы. На ул. Героев Хасана от водоснабжения отключены дома №№ 149 б, 151а, 153, 155, 157, 159, 104 (Пермский вино-водочный завод).

#Происшествия#Отключение воды
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