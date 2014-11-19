1,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на предприятии в Перми

— Действительно возникла аварийная ситуация на предприятии, сейчас от них ничего не зависит. Мы, как поставщики воды, должны были запустить резервный водопровод, но с ним тоже возникли проблемы. Работы проводятся со вчерашнего дня. Пока прогнозов никаких нет. Организован подвоз воды, — рассказали корреспонденту портала в «Новогоре».