Аэропорт «Пермь» отменил конкурс по выбору дизайнера нового терминала

Posted 19 ноября 2014, 05:24
Published 19 ноября 2014, 05:24
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Аэропорт отменил конкурс по выбору дизайнера нового пассажирского терминала, закупка признана несостоявшейся. Комиссия пришла к выводу отказаться от всех заявок на участие из-за их низкого качества и не соответствия требованиям конкурсной документации. Всего с 28 ноября по 7 ноября было подано восемь заявок, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Пермь».
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Свои пакеты документов предоставили ООО «Прогресстех» (Москва), ООО «Архитектурное Бюро Асадова» (Москва), ООО «Проектное бюро Р1» (Екатеринбург), ООО «МассГрупп» (Москва), ООО «Арх групп» (Москва), ЗАО ТАКМ «ПРОЕКТ ПЕРМЬ» (Пермь), ООО «Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнеры» (Москва), ООО «Архитектурные исследования» (Москва).
Принято решение объявить открытые конкурентные переговоры на право разработки дизайна нового пассажирского терминала повторно, но уже с изменением условий закупочной документации.
Напомним, Международный аэропорт «Пермь» объявил торги на разработку дизайна нового пассажирского терминала, выбрать архитектора должны были 17 ноября. За услуги аэропорт предлагал 9,5 млн рублей. Архитектор должен подготовить два концептуальных предложения по будущему дизайну интерьеров входного холла и зала вылета, общая площадь которых составляет около 19,1 тыс. кв. м. На все работы должно уйти 22 дня.