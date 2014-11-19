Аэропорт «Пермь» отменил конкурс по выбору дизайнера нового терминала

Аэропорт отменил конкурс по выбору дизайнера нового пассажирского терминала, закупка признана несостоявшейся. Комиссия пришла к выводу отказаться от всех заявок на участие из-за их низкого качества и не соответствия требованиям конкурсной документации. Всего с 28 ноября по 7 ноября было подано восемь заявок, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Пермь».