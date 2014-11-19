Дела семейные: в Перми пройдет Первый краевой семейный форум

Для представителей органов власти на площадке состоится открытое заседание, посвященное итогам первых трех лет реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы в Пермском крае. А для родителей на форуме будут организованы практикумы и мастер-классы. Представители общественных организаций, психологи и педагоги расскажут им о том, как найти общий язык с подростком, зачем объединяться в семейные клубы и общественные организации, к кому обратиться за помощью в решении психологических проблем.