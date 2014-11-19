Дела семейные: в Перми пройдет Первый краевой семейный форум

Posted 19 ноября 2014, 04:00
Published 19 ноября 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
21 ноября в центре внимания представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций и специалистов по работе с детьми окажется семья. Вопросы эффективной семейной политики, экономического и нравственного благополучия чиновники и эксперты обсудят в рамках Первого пермского краевого семейного форума.
Программа мероприятий будет включать три основные содержательные линии: «Семья активная», «Семья ответственная» и «Семья самостоятельная». На круглых столах, лекциях и семинарах участники форума обсудят меры поддержки семейного бизнеса, жилищные проблемы, устройство детей в муниципальные и частные детские сады, социальное обеспечение детей-инвалидов, правовые вопросы воспитания и безопасности ребенка.
Для представителей органов власти на площадке состоится открытое заседание, посвященное итогам первых трех лет реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы в Пермском крае. А для родителей на форуме будут организованы практикумы и мастер-классы. Представители общественных организаций, психологи и педагоги расскажут им о том, как найти общий язык с подростком, зачем объединяться в семейные клубы и общественные организации, к кому обратиться за помощью в решении психологических проблем.
Пермские семьи смогут принять участие в практических занятиях для бабушек и дедушек, узнать все об усыновлении детей и взаимодействии с органами государственной власти. На форум можно прийти вместе с детьми — для них на площадке будет работать игровая комната и свадебная палата школы-музея А.Ф. Романовой, продаваться игрушки и товары для семейного досуга.
Уникальной возможностью для родителей и детей станет участие в бесплатных консультациях у специалистов профильных министерств.
Первый пермский краевой семейный форум будет проходить по инициативе Министерства социального развития, Правительства региона и Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.